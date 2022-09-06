ColorOS 13新增⼤⽂件夹功能 一键直达用机更方便

作者：云隐

【天极网手机频道】在安卓领域，虽然大多数手机用着同一个安卓系统，但由于该系统的开放性，各家厂商在其基础上又衍生出了各具特色的操作系统，差异化的内容也给用户带来了精彩纷呈的体验。近期，在OPPO开发者大会2022上，OPPO推出了全新的ColorOS 13。其秉承着“水生设计”的理念，在视觉语言、流畅度、系统交互、隐私保护等多方面做出进一步升级，为用户带来更加丰富精彩、多端互融、安全便捷的全场景体验。

在设计上，ColorOS 13基于“水生设计”的理念，加入了全新图标、系统动效、绽放壁纸等设计，塑造更为活力、舒适的视觉感受。在智慧互融方面，ColorOS 13对智慧息屏、跨屏互联、智慧健康、智慧出行等方面进行升级，增加类似“出行和外卖信息”、“大文件夹”等实用性功能。而在隐私安全方面，ColorOS 13的自动打码、智能权限推荐、恶意行为拦截功能再一次得以细化，全方位保护用户的隐私安全信息。

由此来看，ColorOS 13的升级更为注重用户的实际体验，新增了许多实用的小功能。例如：本次新增的大文件夹功能，相比原先的小文件夹，大文件夹提供更加便捷的操作，无需展开文件夹即可点击应用图标，一键打开应用。操作起来也并不难，长按文件夹选择「切换为大文件夹」即可放大当前文件夹。如果大文件夹存放超过 9 个应用时，用户还可以划动大文件夹直接翻页，快速打开更多应用。

此外，ColorOS 13还置入了ColorOS 超算平台与量子动画引擎 4.0两大技术，针对性能、功耗、视觉动效三方面进行优化升级，实现高性能与低功耗的平衡，同时建立起符合直觉的流畅动效，整体的流畅性得到大幅度提升。

笔者以为，ColorOS 13作为OPPO全新的移动端操作系统，流畅性与智慧性是其两大特性，解决了现如今用户对于系统流畅、高效的需求。从ColorOS历代的更新来看，OPPO正在逐步挖掘更为底层的功能，将系统设计回归至用户实际体验，切合用户的真实需求，而这呈现出的正是OPPO“科技为人，以善天下”的产品理念。