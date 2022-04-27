专访vivo & 联发科：坚守节奏调透V1+芯片与天玑9000，「锻铸」旗舰差异化

作者：王有为

【天极网手机频道】凭借「一芯二用」与「双芯合璧」带来的创新突破，vivo X80系列再次刷新了旗舰影像与性能的“天花板”，这也让vivo X80系列成为2022年手机行业的领先旗舰。而这些重要的技术与体验创新突破背后，是vivo通过自研芯片V1+与两大旗舰SoC平台的深度调优、成功打造“第二代双芯旗舰新标准”。那么自研芯片与旗舰SoC平台的研发如何展开以及突破？未来规划又是如何布局？而vivo X80又是为何没能赶上天玑9000首发或者首批？

带着上述问题，天极网对联发科无线通信事业部技术规划总监李俊男、无线通信事业部产品规划总监张耿豪以及vivo X系列产品经理杨青进行了专访，针对产品研发、双芯调优，以及未来规划等方面问题，做了进一步沟通交流。

释放天玑9000最强性能，突破行业痛点

在目前的手机生态圈，评价厂商实力的标准已经不再是单纯的配置和供应链端的能力，更重要的还是有能不能把这颗芯片用好、用对，也就是我们常说的调通、调透，能不能在用户的实际使用场景中做到性能和功耗上的完美平衡。用vivo X系列产品经理杨青的话总结就是，“双方的共同目标就是释放天玑9000最强性能”。

为了提高天玑9000平台的能效比，vivo利用算法调整CPU资源分配策略以减少发热，经过多次迭代测试解决了性能概率性波动问题，有效提升了天玑9000平台的能效比。测试结果显示，在高性能需求的游戏场景下，天玑9000 能将游戏时的续航延长10%。

同时在长效用机体验上，vivo建立了一套复杂的“用户使用场景流畅度模型”，优化算力分配，提高动效类任务的优先级，使高负载场景下的整体动画流畅度提升了50%;并通过设计高并发计算模式有效解决CPU资源抢占和闲置的问题，大大优化了应用连续启动速度;采用全新的内存资源管理方案，建立虚拟缓存单元提升数据处理速度，提升用户使用场景的整体流畅度，实现了长达36个月的抗老化流畅度体验。

双方开始从芯片底层到终端应用，通过天玑开放架构，打造全链路、标杆级的旗舰体验，携手成为市场和行业的旗舰重塑者。在双方的努力下，vivo X80系列彻底突破行业痛点，实现了高性能与低功耗的“鱼与熊掌兼得”。

坚持自己的节奏，把体验做到最好

谈及vivo为何没有“抢”天玑9000的首发，杨青认为，vivo首要考虑的是对于芯片的精细化的打磨，要让天玑9000更好地适配vivo的自研芯片V1+，需要把体验做到最好。另外，vivo有着自己的节奏，也希望让消费者能感受到我们和MediaTek双方的用心。

实际上，作为联发科一直以来的合作伙伴，vivo携手前者研发的多个项目，在性能、影像、续航等多个维度打造了多款备受好评的热销终端。而vivo强调深入核心供应链的“研发前置”，在X80系列上亦不例外。vivo与MediaTek自去年起就投入了超过300人的精英开发团队，历经350天软硬件深度协同开发，将V1+芯片与天玑9000调通调透。

“在此次合作中，vivo带来的最大优化，就是让天玑9000和我们的自研芯片V1+做到1+1>2的成绩。”杨青表示：“这样是需要我们花费双方很多的时间、人员、成本和精力的投入。双方也都希望把这个产品能够做得更好，让消费者满意。” 换言之，比起“抢首发”，vivo更在意怎么样能给用户带来更好的体验。

双剑合璧，做出旗舰的差异化

双芯合作的模式意味着芯片厂商即联发科技、终端厂商即vivo的协同合作进入一个更深的层次。针对vivo V1+的合作，天玑9000提供了天玑开放架构，跟vivo V1+深度整合。结合两颗芯片的优势，完美结合了天玑9000高效能的APU、硬件的HDR和V1优异的处理能力，让所有拍摄的场景，像黑光夜视的效果达到更好的水准。

而且不止拍照，通过MediaTek APU的AI运算能力，vivo V1+还联动内外部多枚处理器的协同工作，与GPU共同完成游戏的画面渲染，进而释放GPU的一部分负载，调用自研芯片的硬件级插帧算法，对帧率的稳定性进行优化，双剑合壁，最终达到性能和功耗平衡的效果。

李俊男表示：“天玑9000的APU拥有高性能、高能效的表现，我们设计这个APU主要的目标是，它可以更容易使用在各种功耗本来就已经非常具有挑战的场景，像游戏和录像，所以这次透过天玑开放架构的合作，我们在不论是游戏还有录像上都达到了比较好的效果，结合了双方最好的技术，把不论是游戏还是相机的能效, 性能、效果都达到最佳状态。”

相信随着vivo和联发科的合作愈加深入，其将给我们消费者带来更多的惊喜。当被问及旗舰芯片的迭代计划时，张耿豪介绍称：“我们旗舰产品目前的规划大迭代基本上是一年一次，提升基本上会在整体的性能和功耗上都会有所提升。至于天玑9000本身，我们也会有一些优化，大家近期也可以期待一下。”

最后，杨青对天极网表示，在产品的创新上，双方有非常一致的实干的基因，创新和实干让两家企业有高度共鸣。“vivo有机会跟终端厂商一起探讨更多的可能性，共同进步，这对我们或者对厂商甚至对整个产业都有一个实质性的创新意义和成果。我们相信未来的努力也可以对这个旗舰市场有一个重塑和突破。”在天极网看来，vivo选择定制化，提高自研率，是为了对产品的使用体验进行全面的提升，是站在用户的角度挖掘并满足更多用户的需求。通过「一芯二用」与「双芯合璧」，vivo X80系列最终在旗舰领域做出真正的差异性，实现让终端消费者有感的性能和体验。