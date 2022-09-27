Surface Duo 3折叠屏手机专利曝光，屏幕双面折叠！

作者：骷

【天极网手机频道】自从微软发布Surface Duo 2双屏手机已经过去了很长一段时间，微软似乎也没有更进一步的动作。不过微软将于10月份举办发布会，届时将带来更多Surface产品。最近也有消息称，微软最快将于明年带来Surface Duo 2的迭代产品。

此前就有报道显示微软正在紧锣密鼓地开发下一代Surface Duo，现在有一款有关这款机型的最新专利遭到了曝光，也证实了微软即将入局折叠屏市场领域。

这项专利申请为“FOLDABLE DISPLAY DEVICE”，专注于折叠屏设备，表明该设计有望应用于 Surface Duo 3。该申请于 2021 年提交，并于今年早些时候发布，其中详细介绍了一款非常有想法的手持折叠屏手机。

当前的 Surface Duo 有两个屏幕，中间使用铰链，可以旋转。微软正在开发其继任者，据信它是一款单一屏幕手机。在这项专利申请中，微软讨论了一款可以从 0 到 360 度旋转的单个折叠屏面板。微软专利申请中的图片显示，折叠屏手机可以在平板电脑和单手智能手机之间无缝切换。根据文件，该折叠屏手机的显示屏可以向内和向外弯曲。

这很有趣，因为三星等公司的手机仅支持第二个显示屏向内折叠。微软的想法允许 Surface Duo 3 向内和向外弯曲，迄今为止，安卓制造商还没有尝试过这种情形。不过虽然目前曝光了专利，但无法百分百确认这项专利将会用在Surface Duo身上，不可否认的是微软确实在筹谋进入折叠屏市场。

之前，微软就正式官宣于北京时间10月12日晚上10点举办发布会，届时将会带来多款新产品。也有传言称微软打算在Surface十周年之际，推出旗下首款电竞系列笔记本。

微软将会带来全新的Surface Laptop 5，该机将第三次定制AMD锐龙处理器。Surface Laptop 5拥有13.5英寸与15英寸两种版本，其中15英寸的可选Intel 12代酷睿i7-1280P与AMD锐龙7 6980U，13.5英寸的则可选i7-1280P、i5-1240P与锐龙5 6680U。

处理器细节方面，Intel处理器是标准型号，而AMD方面为定制版本，采用最新的锐龙6000U系列处理器，或将是锐龙7 6800U与锐龙5 6600U的定制版。内存部分拥有8G/16G/32G三种，是LPDDR4X，不过锐龙6000H/U系列仅支持DDR5与LPDDR5，不知这里是标错了还是内存方面也定制了。硬盘为256GB、512GB与1TB三种。标称电池容量为58WH，最小容量为56.3WH。

也有人认为微软其实在其十周年还是准备了大货的，除去Surface的电竞笔记本之外，微软或许会发布这款Surface Duo 3，就像当年苹果毫无征兆地突然发布iPhone X一样，将集合多项黑科技技术，带来焕然一新的用户体验。