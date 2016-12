´«HTC One X10´îÔØÁª·¢¿ÆP10´¦ÀíÆ÷/1ÔÂÁÁÏà

【天极网手机频道】上月,新款手机HTC One X10在俄罗斯获得了认证,曝光数据显示,新机共有两个版本,其中一个版本支持双卡双待。

HTC One X10是HTC One X9的继任者,而HTC One X9是在今年的新年亮相的,这款手机将配置有一款分辨率达1080 x 1920的5.5吋显示屏,搭载联发科X10处理器,内置3GB RAM,后置1300万像素摄像头,支持OIS光学防抖。现在,HTC One X10的规格细节也被媒体曝光了,该机的规格与先代相比,并没有什么大的变动。

传HTC One X10搭载联发科P10处理器/1月亮相

新机同样采用有一块5.5吋1080p触控屏,拥有3GB内存容量,摄像头像素达1300万,支持光学防抖和RAW格式照片输出,同时所配的摄像头仍为1300万像素。值得一提的是,其搭载的处理器将会升级为联发科P10。

爆料答达人曾透露称,该机还将拥有国行版,也有业内人士推测新机会在明年1月亮相,事实究竟如何,我们还将拭目以待。

