偏爱旧物的Z世代，为何对CCD相机情有独钟？

【天极网手机频道】拉沃时尚轮回定律告诉我们，现在被大众认可的时尚元素，其实在很久以前就已经流行过了，只不过随着时间的推移逐渐被忘记，最终又以各种形式回归到大众的审美中，这也就是人们常说的“时尚是一个轮回”。不可否认，这条时尚轮回定律同样适用于现在的科技数码圈。

近段时间，我就被ccd相机刷屏了，几乎所有的内容平台都在向我安利这类早已被淘汰多年的电子产品。Z世代的年轻人似乎更偏爱胶片相机、翻盖功能机、掌上游戏机等旧物，而CCD相机正是如今最受他们欢迎的复古电子产品之一。

什么是CCD相机？

所谓的CCD相机，其采用的传感器并不是现如今流行的CMOS相机传感器，而是1960年代后期发明的CCD传感器，它同样是可以利用光电效应将光子转换成电子的感光元件。而CMOS 传感器由于具有更高的集成度、更低的耗电量以及更低的制造成本等优势，在2010年之后逐渐取代CCD传感器成为市场主流。

所以，在如今大众的认知中，所谓的“CCD相机”就是2010年以前推出的搭载CCD传感器的卡片机。这种相机一般早已停产，外观设计复古小巧，并且价格相对也较低，对于生活在数媒时代的年轻人来说，其无疑是另类复古的时尚单品。

但是，单单凭借这一点，就能让CCD相机风靡全网？与大多数突发事件一样，关于CCD相机因何成为潮流，答案自然也是多样化的，而我们只探索其主要原因。

CCD相机为何成为潮流？

基于内容平台产生的流量，在如今的大数据时代，具备着很强的引导性。当CCD相机出现在易烊千玺、欧阳娜娜、沈月等明星的手中之时，无意间已经带动了粉丝群体的效仿。同时，小红书、抖音、微博等内容平台诞生的流量博主，产出CCD相机的相关内容时，同样引导着受众群体的认知。当越来越多的年轻人被CCD相机种草时，一股由明星与网红效应带来的潮流便开始席卷整个市场。

如果仅仅依靠明星与网红种草，并不足以让CCD相机真正到达年轻人手中。从CCD相机本身来看，外观设计精致小巧，并不像单反相机那么笨重，随身携带比较方便。同时，自带灵魂闪光灯的CCD相机，拍摄出的照片自带滤镜，基本不需要后期修饰就具备复古胶片般的质感，在如今千篇一律的糖水片中，确实让人眼前一亮。简而言之，CCD相机简化了传统单反相机的设计，保留了摄影的功能与仪式感，并且成片效果令人惊喜。

最后一点，女性消费力量的崛起，提供了庞大的市场基础。根据埃森哲最新的数据显示，中国有近4亿年龄在20~60岁的女性消费者，其每年掌控着高达10万亿人民币的消费支出，足以构成世界第三大消费市场，接近德国、法国、英国零售市场的总和。从某种意义上来说，中国的电商经济是围绕着女性群体发展起来的，而作为Z世代的年轻女性，正是CCD相机的目标受众群体，完全符合其“悦己”的消费理念。

Z世代年轻人自我消解的消费观

在CCD相机盛行之后，大众对其看法也是褒贬不一。有的人认为这是赛博时代的电子文艺复兴，也有人认为这是假借时尚复古潮流贩卖“电子垃圾”的“割韭菜”行为。在我看来，CCD相机成为潮流，更多体现的是Z世代年轻人一种自我消解的消费观。

作为在互联网与数字媒体环境下成长的一代，他们对于世界有着自己独特的认识，这也造就了他们对于大多数事物都有着个性化的追求。尽管他们知道，这或许是掌握时尚话语权的群体有意制造的一场复古潮流运动，但他们并不在意，纯粹想从高压的环境中，寻求一种自我消解的方式，而购买使用CCD相机，可能正是其中一种与生活和解的方式。

从这个角度来看，Z世代的年轻人可以说是被技术裹挟的一代，自带复古与怀旧标签的旧物，不仅给他们带来了与众不同的消费体验，更让他们找回了曾经的自己，并以此来作为精神寄托，消解对未来生活的迷茫。

写在最后

诸如CCD相机、胶片相机等小众产品，即使已经被淘汰多年，功能特性完全无法与如今的主流产品相比，却依旧能以另一种形式回归市场，这本身就很值得我们深思。

时尚历史学家蕾切尔・毕加滕(Rachel Bingarten)曾说：“所有的新技术产品问世时，它们既不可爱，也不媚俗，更谈不上时髦，科技性感一词是强加之上的妄断，想想当年初代iPhone上市时，还饱受批评与质疑呢。”

确实，有时候我们怀念从前，并不是现在的产品不够好，而是它们没有满足我们的差异化需求。因此，或许在今天不被认同的产品，甚至被认为是上不得台面的小众产品，在未来的某一天可能又会以另一种形式成为主流，而这，同样适用于大多数品牌。