56°握手曲线续写手感，OPPO Reno9系列轻薄设计比肩市面最好旗舰

【天极网手机频道】了解手机圈的朋友都知道，轻薄一直是OPPO Reno系列最为个性鲜明的设计语言。在这个机身厚重当道的时代，Reno标志性的轻薄续写着个性，带来舒适的使用体验。这一次OPPO Reno9系列持续探“薄”，实现7.19mm、174g的极致轻薄，舒适手感无压力，同时保持4500mAh大电池。全新的56°握手曲线设计更加贴合手掌，无论横握竖握，称手又称心的握感都恰到好处。

天极网了解到，OPPO设计团队通过反复验证不同手感模型的握感体验，最终确定更加贴合手掌的56°称手微弧设计。每次拿起手机，两侧弧边都自然贴合掌心，都像和密友的握手，自然舒适，称手称心。可以说，OPPO Reno9系列，既是最薄的Reno，也是史上手感最好的Reno。

值得一提的是，OPPO Reno9 Pro在搭载4500mAh大电池、IMX890旗舰主摄的同时，进一步优化了垂直屏幕方向的组件排列，主板长度也较上代缩短2.4mm。更极致的堆叠，换来更加轻薄0压力的无负担舒适手感，最终机身厚度被控制在7.19mm，整机重量控制174g。作为对比，iPhone 14 Pro的电池容量为3200mAh，机身厚度7.85mm，机身重量则为206g。

而OPPO Reno9 Pro+配备第一代骁龙8+移动平台与大面积VC均热板，并升级为4700mAh电池容量，在极致的堆叠优化下，机身仍保持了7.99mm，192g的轻薄手感。相较而言，iPhone 14 Pro Max在电池容量为4323mAh的情况下，重量也被很好地控制在240g。这足以说明，OPPO Reno9系列出色的内部堆叠工艺，比肩乃至超越市面上最好的旗舰产品。

除了轻薄手感设计出众之外，OPPO Reno9系列还带来了至高16GB+512GB超大容量、长寿版80W超级闪充、双芯人像摄影系统，以及骁龙8+芯片等旗舰级硬件。目前OPPO Reno9系列已经正式开启预约，感兴趣的朋友不妨多多关注。