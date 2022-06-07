梦幻联动vivo X80中国航天|ASES定制限量版礼盒来了

作者：弈秋

vivo官方微博在6月6日公布，联合中国航天打造的定制限量版礼盒正式与大家见面。随着神州十四号成功起飞，中国航天员再次征途浩瀚宇宙，在这里同时也祝贺神州十四号圆满发射成功。而本次vivo X80与中国航天|ASES礼盒梦幻联动，这波诚意满满确实很有纪念意义。

凭借出色的影像和性能表现，vivo X80手机获得了大众一致好评。618期间vivo也为大家带来了最具情怀的限量联名福利，当然这次梦幻联名侧面也见证了vivo X系列实力依旧。据悉该礼盒的创作理念“NOTHING IS FINAL 科学无止境”灵感来源于此，即钱学森协助卡门计算飞行器薄壳临近压力值，进行了5次演算，每次都是推倒从来。到第五次，他感到满意，将文稿装入文档袋后，在封面上写上“Final”(最后定稿)。但是他又很快地意识到不妥，在旁边添加了“Nothing is final!!!”(科学无止境)。

从发布的美图中可以看到，这款vivo X80中国航天|ASES定制限量版礼盒设计大气，做工细致，包装盒以神秘的“太空蓝”为主色调，的确让人能立马想到了遨游神秘的宇宙星空。这款航天联名礼盒内含航天限量周边产品，礼盒包括中国航天联名T恤、联名手机壳以及工牌等周边产品。

在神舟十四号乘组飞天之际，vivo X80此次联名定制的航天礼盒其意义非凡，值得收藏。目前在vivo官方渠道下单购买X80手机，即有可能会得到官方免费赠送的中国航天|ASES礼盒。本次中国航天与vivo的梦幻联名，通过定制礼盒的方式，让我们更加直观的感受到了航天科技以及探索神秘太空的魅力。若对此感兴趣的朋友喜欢可以继续关注官方，避免错过相关信息。