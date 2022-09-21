Strategy Analytics：AirPods已经不香，消费者更青睐便宜的耳机

作者：毛毛

【天极网手机频道】苹果AirPods系列产品自发布以来一直占据着全球TWS耳机市场份额第一的位置，但是随着众多厂商入局TWS耳机领域，竞争变得更加激烈。根据Strategy Analytics最新报告预测显示，蓝牙TWS耳机在2022年-2023年保持增长，其中，AirPods还是继续领先。但因为通货膨胀以及众多品牌的市场份额慢慢变大，消费者转向更便宜的设备，导致其市场份额正在缩小。

另外，目前生产技术的进步降低了TWS耳机的生产成本，也拉低了各品牌耳机之间的技术差距，使得高性价比的厂商优势显现出来，其市场竞争力进一步提高。不少消费者在技术相同的情况下会青睐更便宜的耳机。

根据Canalys早些时候统计的数据显示，2022年第二季度全球个人智能音频设备出货量同比下降1.7%至9810万部。TWS是唯一实现增长的个人智能音频设备品类，增长了8%，达到6300万部。

苹果引领全球TWS市场，虽然AirPods TWS系列产品的出货量放缓至2%，达到1530万部，但苹果的音频品牌BeatsbyDre的表现有所改善，帮助苹果在第二季度实现了13.1%的整体出货量增长。而第二季度的TWS 出货量前五位分别是以27.8%占据市场份额排行第一的苹果，紧跟在后的是三星、小米、boAt以及Skullcandy，分别以9.3%、5.3%、5.2%、4.1%的市场份额排名第二至第五位。

Strategy Analytics还提到，印度是增长最快的国家，到2022年将超过西欧市场，2023年将超过北美市场。疫情使投资减少、人力资本减少和全球供应链撤离，这些都抑制了TWS耳机市场长期潜在增长。