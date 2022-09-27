9999元起！国产最强折叠屏vivo X Fold+正式发布！

作者：骷

【天极网手机频道】昨晚，vivo正式发布了vivo X Fold+，带来了这款此前被称为国产最强折叠屏的vivo X Fold+ 折叠屏手机。

这次vivo X Fold+ 提供了华夏红、梧桐灰、晴山蓝三款配色，采用“方圆天阶”设计，12GB+256GB 版为 9999 元，12GB+512GB 版为 10999 元，将于 9 月 29 日正式开售。

vivo X Fold+将延续了上代设计，采用全新的骁龙8+处理器，同时配备了一块8.03 英寸内屏和 6.53 英寸的外屏，均为 2K+ 120Hz LTPO 屏幕。前置 1600万像素摄像头，后置 5000万像素主摄镜头+4800万像素超广角镜头+1200万像素2倍长焦镜头+800万像素潜望式长焦镜头组成四摄，并且与蔡司进行了联名。

vivo将X Fold+的电池容量增加到了等效4730mAh，整体续航提升超过20%。有线充电方面，vivo X Fold+搭载折叠屏首发80W双电池闪充，至快18分钟左右可以充至70%，至快35分钟左右充电至100%。无线充电方面，50W无线充电至快4分钟充至10%，至快53分钟充至100%。最后，vivo X Fold+还标配PD双Type-C插口氮化镓充电器，能够满足多个电子设备的充电需求。

这次vivo X Fold+还采用航天级浮翼式无忧铰链创新方案，名为航天级浮翼式铰链，该铰链使用了液态金属锆合金、F53航空高强度钢、碳纤维板等六重航天级材料，能使铰链平整度更好，重量轻，抗击外部冲击能力更强。同时通过莱茵认证 30 万次的折叠考验，克服折叠屏持久耐用问题，支持自由悬停功能，支持 30 度、90 度、120 度等角度悬停。

vivo X Fold+还将使用时下先进的超声波指纹识别方案，值得一提的是，两块屏幕都将支持指纹识别。而同级别的三星Galaxy Z Fold4等竞品骁龙8+折叠屏采用的是侧边指纹方案，与电源键合二为一，在整体使用体验上不如屏幕下指纹识别。

而且超声波指纹的识别区域比光学指纹更大，识别区域达到了传统指纹识别的11.1倍。而且超声波指纹识别在屏幕有水或者手指有水的情况下也能轻松解锁，不比光学指纹慢。

除此之外，vivo在发布会上宣布再度与FIFA世界杯达成合作，vivo X Fold+将成为2022FIFA卡塔尔世界杯TM全球官方手机。致力于为FIFA组委会和世界杯全球球迷带来一届更数字化的难忘赛事，为FIFA全体组委会及相关团队带来更专业、更可靠的工作支持。

可以说这次vivo将vivo X Fold+配置拉到了极致，无愧此前宣称的国产最强折叠屏的称号。但是同样的，300g+的重量也是堆料如此之猛的弊端。而这次vivo X Fold+在软件上的优化，确实解决了不少折叠屏此前不够易用的问题，如果能够接受300g+的整机重量，那么这款机型无疑是最好的折叠屏入门手机。