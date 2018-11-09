荣耀Magic2智慧一天：滑开YOYO的魔法世界，让每天拥有25个小时

【天极网手机频道】十年前的一个小时只有今天的47分钟！这是笔者在一档知识分享听到的言论，细细琢磨这大概是指时间的利用及效率在与日俱增。随着技术越来越强大，我们的时间使用变得越来越有效。一个小时内我们完成比以往更多的事情，就好像科技给了我们额外的时间，来帮助我们完成所有工作。

而让今天的47分钟等比十年前的一小时的却是一个新鲜玩意：AI人工智能。不过目前市面上所谓的AI设备龙蛇混杂，真正能称得上人工智能的却没有几款。新近发布的荣耀Magic2是其中为数不多的代表，它拥有的4556分智慧生命体YOYO可是新生代明星，其粉丝可一点儿也不比流量小鲜肉少。那么YOYO是如何让我们的工作变得有效率，并且让生活富有有未来感的呢？



拥有的4556分智慧生命体YOYO的荣耀Magic2

在想要让YOYO给你帮助时，我们可以通过语音对它下达指令，而在加持了专属声纹识别后，它可以成为你的专属，并只对你的声音做出反应。都市人早上起来离不开闹钟，以往手机设定闹钟要新建闹钟，然后选择时钟和分钟，还要选择哪几个工作日。换做荣耀Magic2的YOYO，一步即可，只要说：“设定一个工作日8点的闹钟”，剩下的它一站搞定，高效又快捷。起床时如果先知道天气情况，一问即可就有答案。



设定闹钟不必像以前那样浪费时间

开车或者滴滴上班想知道哪条线路最畅通，划开屏幕问问YOYO，它收到语音就自己打开地图并规划路线。YOYO还会智能识别你的状态，全程都会随时听候用户的声音，就像是坐在你身旁的副驾驶一样贴心。而在驾驶模式下YOYO可以支持20个免唤醒词，可以对它直接进行指令而没有任何的延迟。在我们使用过程当中，YOYO还会一直学习用户的习惯，并根据学习结果，在生活和日程规划中帮助用户分忧。它会越来越贴近你的习惯使用越来越顺手，同时也更加知道你的想法。

学习指令导航更快捷，每天上班只要说“去上班”即可搞定



轻松出行



滴滴出行轻松搞定



驾驶模式下的YOYO



在荣耀看来，AI人工智能不是绣花枕头，不应该只是做做样子，弄些功能糊弄消费者。荣耀对人工智能有着远超同行的思考，如何赋予它一种思想上的灵魂，如何能够真正陪伴消费者成长，比功能层面上更为重要。

工作上遇到麻烦当然也是找YOYO了，它强大的搜索引擎可以随时给你提供最新的讯息，还能智能的学习最新资讯，反馈更全面的结果，未来你的生活、工作规划YOYO都可以替你完成,比如下午5点有个会议。而工作累了，想听个歌轻松的歌、故事、又或者电台节目放松一下，全部交给YOYO就可以了。荣耀Magic2的智慧生命体YOYO第一次具象化，让我们在更近的距离上感触AI人工智能。YOYO的设计就是基于对具有形象的、声音的和内在一些思想和灵魂的考虑。



创建下午5点的会议提醒



荣耀Magic2



放点音乐轻松一下

闲逛时发现一款心仪的口红或者宝宝，使用YOYO的智慧购物用将镜头对准物品，就会自动完成识别，将商品列表呈现出来推荐同款或类似产品。吃饭的时候去西餐厅不知道如何用英文点餐，YOYO的实时翻译又可以派上用场，它能将中文翻译成英文，还可以为你读出翻译的结果。甚至它还可以同声传译，一点英文不会也不怕点西餐。买单的时候，给它一个“眼神”，它就会将付款二维码找出来。对了，YOYO只会识别你的专属声纹，只对你的声音做出反应，别人是不可能呼出二维码盗用的。



心仪的口红“一扫就知”



左图：有了YOYO，微信付款很轻松；右图：随手翻译

到了晚上，睡前打开护眼模式刷一刷朋友圈，最后打开勿扰模式睡觉。YOYO能做的远不止这些，它拥有专业美容建议，可对毛孔、黑头、细纹进行测试，并给出得分;还是你的健康营养师，可以告诉你日常食物中含有多少卡路里;在朋友社交软件聊天时，YOYO还能智能分析对话上下文，读懂对话然后提供一些辅助信息。它的视觉、听觉、深度学习的系统和决策的系统、自然语义分析，到最后的建议决策，这与人的整个思维完全一样。



荣耀Magic2



睡前免打扰

智慧生命体YOYO一整天下恰到好处的为你提供各种帮助，就像是一个超级管家的存在帮助你轻松解决各类问题，所有这些都能够提高我们的工作效率。当电灯泡创建时，它打开了当天的黑暗时段。而拥有包括智慧生命体YOYO在内9大自研科技的荣耀Magic2，它滑开的 “魔法世界”释放出比我们之前想象的更多的时间。这就像为你的一天增加1个小时，而“腾出来”的时间可以喝喝咖啡享受惬意。目前，荣耀Magic 2这款科技理想主义作品将于11月11日开启下一波销售，想要开启高效工作、便捷生活的小伙伴可多多关注。

（ 作者：沫酱龙汤 责任编辑：王有为）

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