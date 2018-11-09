天极传媒：
天极网
比特网
IT专家网
52PK游戏网
极客修
全国分站

北京上海广州深港南京福建沈阳成都杭州西安长春重庆大庆合肥惠州青岛郑州泰州厦门淄博天津无锡哈尔滨

产品
  • 网页
  • 产品
  • 图片
  • 报价
  • 下载
全高清投影机 净化器 4K电视曲面电视小家电滚筒洗衣机

手机

新机曝光精品评测选购指南市场行情 热点直播 极美荟 行摄 热机图赏 行业聚焦 手机摄影学院 安极网天极视频 极客修 应用下载
您现在的位置： 天极网 > 手机>新闻>未来生活全展示 Magic2开启智慧一天

荣耀Magic2智慧一天：滑开YOYO的魔法世界，让每天拥有25个小时

天极网手机频道 2018. 11. 09 作者：沫酱龙汤 责编：王有为
我要吐槽

责任编辑

　　【天极网手机频道】十年前的一个小时只有今天的47分钟！这是笔者在一档知识分享听到的言论，细细琢磨这大概是指时间的利用及效率在与日俱增。随着技术越来越强大，我们的时间使用变得越来越有效。一个小时内我们完成比以往更多的事情，就好像科技给了我们额外的时间，来帮助我们完成所有工作。

　　而让今天的47分钟等比十年前的一小时的却是一个新鲜玩意：AI人工智能。不过目前市面上所谓的AI设备龙蛇混杂，真正能称得上人工智能的却没有几款。新近发布的荣耀Magic2是其中为数不多的代表，它拥有的4556分智慧生命体YOYO可是新生代明星，其粉丝可一点儿也不比流量小鲜肉少。那么YOYO是如何让我们的工作变得有效率，并且让生活富有有未来感的呢？

未来生活全展示 Magic2开启智慧便捷一天
拥有的4556分智慧生命体YOYO的荣耀Magic2

　　在想要让YOYO给你帮助时，我们可以通过语音对它下达指令，而在加持了专属声纹识别后，它可以成为你的专属，并只对你的声音做出反应。都市人早上起来离不开闹钟，以往手机设定闹钟要新建闹钟，然后选择时钟和分钟，还要选择哪几个工作日。换做荣耀Magic2的YOYO，一步即可，只要说：“设定一个工作日8点的闹钟”，剩下的它一站搞定，高效又快捷。起床时如果先知道天气情况，一问即可就有答案。

未来生活全展示 Magic2开启智慧便捷一天未来生活全展示 Magic2开启智慧便捷一天
设定闹钟不必像以前那样浪费时间

　　开车或者滴滴上班想知道哪条线路最畅通，划开屏幕问问YOYO，它收到语音就自己打开地图并规划路线。YOYO还会智能识别你的状态，全程都会随时听候用户的声音，就像是坐在你身旁的副驾驶一样贴心。而在驾驶模式下YOYO可以支持20个免唤醒词，可以对它直接进行指令而没有任何的延迟。在我们使用过程当中，YOYO还会一直学习用户的习惯，并根据学习结果，在生活和日程规划中帮助用户分忧。它会越来越贴近你的习惯使用越来越顺手，同时也更加知道你的想法。

未来生活全展示 Magic2开启智慧便捷一天未来生活全展示 Magic2开启智慧便捷一天
学习指令导航更快捷，每天上班只要说“去上班”即可搞定


轻松出行

未来生活全展示 Magic2开启智慧便捷一天未来生活全展示 Magic2开启智慧便捷一天
滴滴出行轻松搞定

未来生活全展示 Magic2开启智慧便捷一天未来生活全展示 Magic2开启智慧便捷一天
驾驶模式下的YOYO

　　在荣耀看来，AI人工智能不是绣花枕头，不应该只是做做样子，弄些功能糊弄消费者。荣耀对人工智能有着远超同行的思考，如何赋予它一种思想上的灵魂，如何能够真正陪伴消费者成长，比功能层面上更为重要。

　　工作上遇到麻烦当然也是找YOYO了，它强大的搜索引擎可以随时给你提供最新的讯息，还能智能的学习最新资讯，反馈更全面的结果，未来你的生活、工作规划YOYO都可以替你完成,比如下午5点有个会议。而工作累了，想听个歌轻松的歌、故事、又或者电台节目放松一下，全部交给YOYO就可以了。荣耀Magic2的智慧生命体YOYO第一次具象化，让我们在更近的距离上感触AI人工智能。YOYO的设计就是基于对具有形象的、声音的和内在一些思想和灵魂的考虑。

未来生活全展示 Magic2开启智慧便捷一天未来生活全展示 Magic2开启智慧便捷一天
创建下午5点的会议提醒


荣耀Magic2

未来生活全展示 Magic2开启智慧便捷一天未来生活全展示 Magic2开启智慧便捷一天
放点音乐轻松一下

　　闲逛时发现一款心仪的口红或者宝宝，使用YOYO的智慧购物用将镜头对准物品，就会自动完成识别，将商品列表呈现出来推荐同款或类似产品。吃饭的时候去西餐厅不知道如何用英文点餐，YOYO的实时翻译又可以派上用场，它能将中文翻译成英文，还可以为你读出翻译的结果。甚至它还可以同声传译，一点英文不会也不怕点西餐。买单的时候，给它一个“眼神”，它就会将付款二维码找出来。对了，YOYO只会识别你的专属声纹，只对你的声音做出反应，别人是不可能呼出二维码盗用的。

未来生活全展示 Magic2开启智慧便捷一天
心仪的口红“一扫就知”

未来生活全展示 Magic2开启智慧便捷一天
左图：有了YOYO，微信付款很轻松；右图：随手翻译

　　到了晚上，睡前打开护眼模式刷一刷朋友圈，最后打开勿扰模式睡觉。YOYO能做的远不止这些，它拥有专业美容建议，可对毛孔、黑头、细纹进行测试，并给出得分;还是你的健康营养师，可以告诉你日常食物中含有多少卡路里;在朋友社交软件聊天时，YOYO还能智能分析对话上下文，读懂对话然后提供一些辅助信息。它的视觉、听觉、深度学习的系统和决策的系统、自然语义分析，到最后的建议决策，这与人的整个思维完全一样。


荣耀Magic2

未来生活全展示 Magic2开启智慧便捷一天未来生活全展示 Magic2开启智慧便捷一天
睡前免打扰

　　智慧生命体YOYO一整天下恰到好处的为你提供各种帮助，就像是一个超级管家的存在帮助你轻松解决各类问题，所有这些都能够提高我们的工作效率。当电灯泡创建时，它打开了当天的黑暗时段。而拥有包括智慧生命体YOYO在内9大自研科技的荣耀Magic2，它滑开的 “魔法世界”释放出比我们之前想象的更多的时间。这就像为你的一天增加1个小时，而“腾出来”的时间可以喝喝咖啡享受惬意。目前，荣耀Magic 2这款科技理想主义作品将于11月11日开启下一波销售，想要开启高效工作、便捷生活的小伙伴可多多关注。

作者：沫酱龙汤责任编辑：王有为）
请关注天极网天极新媒体 最酷科技资讯
扫码赢大奖
评论
* 网友发言均非本站立场，本站不在评论栏推荐任何网店、经销商，谨防上当受骗！
相关文章
最新文章
更多>>
OPPO线下影展
不再被错过的夜幕故事 OPPO“夜未央”线下影展即将亮相成都
荣耀10青春版
荣耀10青春版官宣：11月21日北京发布、渐变机身，朱正廷代言
整机数码游戏软件
MacBook维修
彻底封杀！苹果确认T2芯片会导致新款Mac设备第三方维修失败
Surface Go
这下完美了！微软Surface Go LTE版发布，8GB+128GB版4730元起
热门产品
  1. 三星 GALAXY Note 9(128GB/全网通)￥6999
  2. 荣耀 10(64GB/全网通)￥2299
  3. 华为 Mate 20(64GB/全网通)￥3999
  4. 小米 MIX 3(6GB/128GB/全网通)￥3299
  5. 苹果 iPhone Xr(64GB/全网通)￥6499
  6. OPPO K1(4GB/64GB/全网通)￥1599
  7. 荣耀 8X(4GB/64GB/全网通)￥1399
  8. vivo X23(128GB/全网通)￥3498
  9. vivo Z3(4GB/64GB/全网通)￥1598
  10. OPPO R17(8GB/128GB/全网通)￥3199
焦点热词
苹果手机 三星手机大全 小米手机 华为荣耀 iPhone 8 魅族 魅蓝E2iPhone 7 Plus LG G6 OPPO R11 小米6 三星Galaxy S8 vivo X9 魅族PRO 7 坚果Pro 手机软件下载 快播安卓版 qq下载 小米Mix 影音先锋 360安全卫士下载 itunes官方下载 快播 天极小说天极小说手机版