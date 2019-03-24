您现在的位置： 天极网 > 手机

雷军：小米9系列生产顺利，预计月底能交付150万台

2019-03-24 13:26 作者：August

　　【天极网手机频道】日前小米创始人兼CEO雷军宣布，小米9系列(小米9标准版/8GB+256GB透明版)在小米官网、小米之家开启了全款预售，并承诺“3周内发货”。这表明，小米9产能正在不断提升。刚刚雷军又公布小米9系列的最新量产情况。

雷军：小米9系列生产顺利，预计月底能交付150万台
小米9

　　雷军表示，“Redmi Note7经过两个月的产能提升，已经能满足大家需求，目前小米商城现货热卖中，999元起。而小米9系列最近一周生产顺利，预计月底能按计划完成150万台交付。”

　　同时雷军还在微博评论中回复网友“这一两天发货(19号的小米9)。”

雷军：小米9系列生产顺利，预计月底能交付150万台

　　在此之前，雷军曾多次表示“如果小米9系列3月份出货不足百万部，就去产线拧螺丝，且螺丝刀已备好”。

雷军：小米9系列生产顺利，预计月底能交付150万台

　　对于小米9系列多次“售罄”，雷军曾回应称，“小米手机的需求远远超出了我们的预计，导致我们的产品供货不足，会让大家觉得我们的供应链管理水平有点差;小米已经是全球第四大手机公司，去年销售了1.2亿支手机，平均每个月的产量都在千万级的水平上，这已经是世界一流水平和一流规模;哪怕就像苹果，有些机型刚上市特别受欢迎的时候，也会严重供不应求。”

雷军：小米9系列生产顺利，预计月底能交付150万台

　　小米9系列凭借骁龙855芯片、最高12GB内存、20W无线闪充、后置索尼48MP超广角微距三摄、全息幻彩机身、2999元的起售价等特性而备受关注。

网友评论

August

推荐阅读

华为Mate X与三星 Fold两款折叠手机对比：抛开5G，谁更胜一筹？ 华为Mate X与三星Fold手机对比
热门产品排行榜
编辑推荐排行榜

最新资讯

关于我们|About us|天极服务|天极大视野|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈
Copyright (C) 1999-2017 Yesky.com, All Rights Reserved 版权所有 天极网络