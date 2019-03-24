雷军：小米9系列生产顺利，预计月底能交付150万台

作者：August

【天极网手机频道】日前小米创始人兼CEO雷军宣布，小米9系列(小米9标准版/8GB+256GB透明版)在小米官网、小米之家开启了全款预售，并承诺“3周内发货”。这表明，小米9产能正在不断提升。刚刚雷军又公布小米9系列的最新量产情况。



小米9

雷军表示，“Redmi Note7经过两个月的产能提升，已经能满足大家需求，目前小米商城现货热卖中，999元起。而小米9系列最近一周生产顺利，预计月底能按计划完成150万台交付。”

同时雷军还在微博评论中回复网友“这一两天发货(19号的小米9)。”

在此之前，雷军曾多次表示“如果小米9系列3月份出货不足百万部，就去产线拧螺丝，且螺丝刀已备好”。

对于小米9系列多次“售罄”，雷军曾回应称，“小米手机的需求远远超出了我们的预计，导致我们的产品供货不足，会让大家觉得我们的供应链管理水平有点差;小米已经是全球第四大手机公司，去年销售了1.2亿支手机，平均每个月的产量都在千万级的水平上，这已经是世界一流水平和一流规模;哪怕就像苹果，有些机型刚上市特别受欢迎的时候，也会严重供不应求。”

小米9系列凭借骁龙855芯片、最高12GB内存、20W无线闪充、后置索尼48MP超广角微距三摄、全息幻彩机身、2999元的起售价等特性而备受关注。