DC调光成为旗舰机标配！沈义人：OPPO Reno新机已经安排上了

作者：August

【天极网手机频道】黑鲨游戏手机2发布后，“OLED屏幕支持全程DC调光”这一特性被广泛传播，突然之间DC调光就在手机行业流行起来了。近日小米、华为、魅族、vivo等国产手机厂商纷纷表示正在调试，其中小米9最快下周就能用上。而最近在微博发布的OPPO Reno新机也不甘落后。



OPPO Reno新机4月10日发布

OPPO副总裁沈义人透露，OPPO新系列Reno手机的DC调光已经安排上了。(DC调光能不能赶上发布会软件版本说不定，要保证稳定性)但一定可以展示。据说效果和谷歌Pixel 3没有什么差别，也会有一个开关选项给到需要的大家。

也就说，十倍混合光学变焦技术、骁龙855、4065mAh电池、Breeno智能助理、Color OS 6正式版、摄像头不凸起之外，OPPO Reno新机又多了一大卖点――DC调光。

需要注意的是，沈义人也提到“DC调光能不能赶上发布会软件版本说不定，要保证稳定性”。也就是说，OPPO Reno新机的DC调光功能也许会像小米9系列一样，后续通过OTA更新来实现。



小米9 DC调光模式

所谓的DC调光，可以看作是“护眼”模式，在LCD屏幕中早已普及。而OLED屏幕大多数都采用的是通过PWM调光来实现“护眼”效果。

相较于PWM调光(通过降低屏幕的频闪频率、每帧画面之间插入黑帧来实现的)，DC调光是通过提高或降低电路功率(电压x电流)来改变屏幕亮度，技术上要求更高。由于频闪足够高，DC调光更类似于日常生活中电灯的使用情况，最终屏幕呈现的效果也更佳，色彩更鲜明。



谷歌Pixel 3

全球智能手机市场整体销量下滑的大环境下，竞争日益激烈，手机厂商想要活下去就必须在“寻求产品差异化”的同时，还得与友商保持一致(迅速跟进，至少不落后)。

再加上，当前OLED屏DC调光的技术方案越来越成熟。这也就有了手机厂商们集体跟进DC调光模式。



OPPO十倍混合光学变焦技术

不管怎样，DC调光确实能提升屏幕显示效果，也能增强护眼能力，对用户而言，不失为一件好事。