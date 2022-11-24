iQOO 11宣布定档12月2日，将搭载骁龙8 Gen 2

【天极网手机频道】11月24日，iQOO正式宣布将于12月2日举办iQOO 11系列发布会，这也是继1月5日iQOO 9系列发布会和7月19日iQOO 10系列发布会后，iQOO今年举办的第三场iQOO数字系列正统发布会。而这场发布会最大的看点，莫过于iQOO 11将会搭载的高通骁龙8 Gen 2处理器。

11月16日，高通发布第二代骁龙8平台，骁龙8 Gen 2正式亮相后手机厂商纷纷表态旗下新机将会搭载这一芯片，其中就包括iQOO 11系列新机。高通官方宣称，第二代骁龙8移动平台将树立互联网计算的新标杆，凭借向整个平台的开创性AI智能设计，该平台将赋能非凡体验。

骁龙8 Gen 2型号为SM8550-AB，使用台积电4nm工艺打造，这也是高通转投台积电后首颗大版本迭代的芯片，在发布之前就受到广泛关注。由于前几代骁龙能效比不理想，高通这次专注提升能效比，旨在降低芯片功耗以及温度。不过即使如此，高通依然在骁龙8 Gen 2上实现性能提升。

官方表示第二代骁龙8相比第一代骁龙8有着35%的CPU性能提升，能效方面则是提升了40%。这一代骁龙8 Gen 2采用全新架构，1+2+2+3的架构带来不一样的性能表现。一颗基于X3超大核的Kryo Prime核心频率高达3.2GHz，四颗大核频率为2.8GHz，三颗小核频率也达到了2.0GHz。

骁龙8 Gen 2搭载的Adreno GPU，支持光线追踪技术，带来25%的性能提升和45%的能效提升。这些性能方面的提升让无数用户充满期待，在经历过骁龙888系列和骁龙8系列血崩的续航和难以忍受的温控之后，所有人都在期盼高通能够推出一款足够“凉快”的高通性能旗舰芯片。

不过虽然一大波厂商都表示会搭载这一芯片，截止目前为止只有iQOO官方宣布了搭载骁龙8 Gen 2的新机发布会日期，而其他厂商并还沉浸在憋气大赛中。不知道12月2日之前是否还会有其他手机品牌出来截胡，而iQOO官方也没有打出“首发骁龙8 Gen 2”的旗号，则是将iQOO 11定位成一台未来电竞旗舰手机。

除了芯片之外，iQOO 11系列也将搭载vivo自研的V2影像芯片，在影像方面依托vivo多年深耕的技术，带来全新影像体验。iQOO 11拥有两个型号，分别为iQOO 11和iQOO 11 Pro，其中标准版会采用直屏设计，而Pro版本依然沿用曲面屏，两者都为2K分辨率。作为前代的iQOO 10系列，在发布前就因为iQOO 10 Pro将搭载200W超级闪充而受到关注，这次iQOO 11 Pro同样会延续iQOO 10 Pro上的200W超级闪充。

即使与前代相隔时间不久，iQOO 11系列依然迎来全面的硬件升级，尤其是骁龙8 Gen 2的强劲性能加上光线追踪技术，iQOO 11究竟能否成为未来电竞旗舰手机，一起拭目以待。