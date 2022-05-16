iPhone 14 Pro系列要用4800万像素，是祖传的1200万像素是拖后腿了吗？

作者：毛毛

【天极网手机频道】前几天我们说到了苹果为什么不跟着安卓机一起卷2K屏，其实说白了，国产机想弯道超车，通过屏幕等方面去提升，结果就是安卓阵营单方面的在内卷，苹果则是在一旁吃瓜看戏，如今造成的局面就是苹果安卓各玩各的。除了屏幕，安卓机在其他方面也在努力，例如影像。安卓机大部分的后置模组都用上了4800万像素主摄，甚至还有一亿像素的。相比之下，苹果祖传的1200万像素镜头就显得有点“寒碜”。不过随着苹果秋季发布会的临近，关于iPhone 14系列的传言就越来越多，而且是越来越有可信度。就好比如iPhone 14 Pro系列两款机型就用上了4800万像素镜头，这消息一出就引起了行业内外许多网友的关注。

苹果的1200万像素代代沿用，自从2015年的iPhone 6s一直到2021年的iPhone 13系列，这么多年过去了，苹果这颗“经典永流传”的1200万像素镜头可以说“统治”了iPhone一半的产品，再看看安卓机都用上了4800万、6400万甚至一亿像素的相机了，可是拍照实力上可能还不一定领先iPhone。



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其实在手机参数配置对比上，用户普遍认为像素越高越好。确实，在光线良好情况下用两台手机拍摄同样的场景，拥有高像素的手机拍出的照片放大后往往会比低像素的手机拍出来的更清晰。不过像我们在日常随手一拍时，拥有高像素的手机在拍照时并不会默认用5000万或一亿像素拍摄照片，而是使用“像素合成技术”生成1200万或者2400万像素左右的照片。简单讲就是手机在拍摄时会将每组像素中的信息和数据进行结合，最终将四个较小像素转变成一个较大像素。虽说“像素合成技术”主要应用在暗光或者拍摄条件比较差的情况，但许多手机厂商为了降低照片的大小、提高成像速度和质量，往往都会默认使用这一功能。如果你想要用高像素去拍照，则需要自己去设置中选择(不同手机不同操作)。

当然，决定手机拍照质量的不止是像素这个因素，还有传感器大小、单像素尺寸、处理器、以及厂商对拍照算法的差异都会影像最终的成像质量。总体来说，高像素的确对于拍照有积极作用，但因为其他影响因素的存在，高像素手机拍出来的照片也非常有可能不如只有1200万像素的iPhone。

正所谓“底大一级压死人”，更大的传感器可以在成像前接收到更多的光线信息，也能应对各种复杂的场景，能得到噪点更少，更清晰的照片。相比之下小尺寸传感器接收到的光线信息会比较少，想要获得相似效果的照片，就需要更小的感光度ISO和更长的快门时间等。但因为手机体积限制，传感器也都会受限。从iPhone 6s开始，虽然每一代iPhone都是1200万像素，但可以看到的是，CMOS传感器都呈现增大的趋势。

另一个可能会被忽略的参数就是上面提到的“单像素尺寸”。就跟我们上次说的手机屏幕ppi的概念差不多，在手机摄像头像素一定时，传感器越大，单像素尺寸也越大，照片通常也会更加清晰。

在手机摄像头数量没办法继续增加，传感器尺寸也不可能无限增大，提高手机的拍照性能需要另寻其他途径。所以各厂商纷纷又把目光投向了软件，希望通过软件算法来进一步提高拍照的效果。前几年拍照手机炒得火热，iPhone 曾经也在前置中加入了美颜却被用户骂“忘记初心”，不久后就放弃了，国内的拍照手机渐渐的也因为同质化给用户带来了审美疲劳，手机厂商卷不动之后又纷纷转向了定制ISP。定制 ISP 配合自家的算法，也不易被 SoC 中相同的 ISP 性能所限制，格局就此打开。

总结下来，高像素带来的“清晰”，多摄系统解决的是“拍全”，大底、计算摄影以及自研 ISP 则是兼顾拍到和拍好。

再回过头讲苹果，苹果不是没有能力提升镜头像素，而是认为没有必要，因为苹果觉得手机成像质量高低并不完全取决于镜头像素，反而1200像素镜头还有很深的潜力可以挖，重要的是要靠算法优化，而且在SOC芯片方面苹果还对相机做了全方位优化支持，影像能力自然不差。就连安卓阵营老大哥三星都已经逐渐意识到这一点，不再执着于在自家旗舰上使用高像素镜头，而是像苹果一样通过优化算法来提升拍照体验。另一方面苹果也知道iPhone机身本就不轻薄，在1200万像素完全没问题的情况下还是保持这个状态比较好，省得在挨骂路上越走越远。

不过因为安卓阵营开始自研影像芯片，苹果这边即便认为1200万像素没问题，升级4800万像素也是无可厚非。所以不管怎么样， iPhone虽然配备的是最朴素的1200万像素配置，但依靠强大的计算摄影能力与影像调优，还是令iPhone展示出领先的影像能力，满足消费者各大场景的拍摄需求。而升级了4800万像素的iPhone 14 Pro系列的影像到底如何，不妨期待一下。