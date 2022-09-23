iOS 16.0.2正式版更新 修复五大关键问题

作者：云隐

【天极网手机频道】随着iPhone 14系列的发布，iOS 16也早已向符合升级机型的用户推送，想必不少iPhone用户已经使用上了iOS 16系统。而随着用户基数的增大，iOS 16的某些Bug也逐渐被发现。在获取了用户的反馈后，苹果于9月23日凌晨向用户推送了iOS 16.0.2正式版更新。

据了解，本次的iOS 16.0.2正式版更新，安装包约为267MB，主要针对近期出现的五大问题进行修复。从官方推送的信息来看，此前的iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max通过第三方应用软件拍摄时，相机会出现抖动，导致拍摄的图片过分模糊。这让使用微信、抖音、QQ等软件拍摄的用户困扰不堪，而本次的更新就针对这一大问题进行了修复。

同时，iOS 16.0.2正式版还修复了其他四个问题：设备设置期间，屏幕可能显示为全黑;在App之间拷贝和粘贴可能导致比预期更多的权限提示;重新启动后可能无法使用“旁白”;解决了部分iPhone X、iPhone XR和iPhone 11屏幕在维修后触控输入没有响应的问题。

从更新的内容来看，主要是修复目前急需解决的Bug，相机抖动问题正是其中极度影响用户体验的问题。通过本次iOS 16.0.2正式版的更新，用户就可以在第三方应用软件中正常使用相机了。本次更新安装包并不大，一般半个小时左右即可更新完成，更新的用户需维持好足够的电量。

当然，iOS 16还存在其他某些问题，例如复制和粘贴弹窗的Bug、电池图标优化不佳等体验性问题，这些问题目前已经在测试版中进行相关测试。待测试完毕之后，苹果预计会在10月向用户推送iOS 16.1正式版更新，而iPadOS 16应该也会在10月左右发布，届时跨系统体验将会进一步得到升级和完善。