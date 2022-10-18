2024年翻盖式可折叠手机将降至600美元

【天极网手机频道】根据早些时候IDC的统计数据显示，今年上半年国内折叠屏手机产品出货超过110万部，同比增长约70%;Counterpoint Research也指出，折叠屏手机将是今年增长快的智能手机类别。但是受到多方因素的影响，今年8月份中国智能手机市场创下2015年以来最差的单月销量。近日就有业内人士表示，2024年翻盖式可折叠手机将率先降至600美元，并将与中端直板手机开展正面竞争。



Samsung Galaxy Z Flip 3 5G

Counterpoint研究副总监齐英楠表示，“目前，我们能想到的最快时间表是2024年，品牌很可能是三星。三星已宣布计划在2024年推出其A系列的可折叠产品，考虑到A系列的最高价格在600美元范围内，预计它将成为有史以来最便宜的可折叠产品”。

CINNO Research早前发布报告称，预计2022年全球市场折叠屏智能手机销量有望达1569万部，同比增长107%;到2025年，全球折叠屏智能手机销量有望达5740万部，CAGR(年复合增长率)达66%。

虽然数据上呈现出规模增长的态势，但从消费者层面来看，折叠屏受限于高额售价以及还不算太过完善的技术和APP的适配度，目前还算是“小众”领域，只适合个别喜欢尝鲜的用户。随着更多的厂商入局，折叠屏手机的售价已经较初期的1.5万元~2万元滑落至6000元~7000元，但该价位段仍远超全球智能手机均价数倍。在国产手机厂商集体冲刺高端市场的背景下，折叠屏手机的战略地位不言而喻。不过未来如果折叠屏会降价，倒也是不错的选择。