「双芯人像计算引擎」全新升级，OPPO Reno9 Pro+拍人自然有质感

OPPO Reno系列从推出至今，一直都走在年轻潮流的前沿，在对美和人像的理解上，Reno系列也一直有着其独到的主张。OPPO希望找到人与景的平衡点，把控整体的氛围感，为用户带来近似单反却又不趋同单反的自然质感。作为新一代Reno系列的主咖，OPPO Reno9 Pro+这一次继续深挖双芯人像潜力，人像算法再度升级为全新的「双芯人像计算引擎」。凭借强大的AI计算能效、领先的Ultra HDR能力、无损的实时RAW计算、最大化传感器能力的RGBW Pro，让OPPO Reno9系列的人像表现更上一层楼。

马里亚纳 X芯片与手机SoC的组合，配合定制5000万像素索尼大底主摄IMX890以及人像算法矩阵，共同构成了Reno9系列的的双芯人像摄影系统。据官方介绍，OPPO自研影像专用NPU芯片――马里亚纳X采用DSA黄金架构理念和6nm先进制程工艺，能为计算影像释放高达18万亿次/秒的AI算力，以及空前强大的11.6TOPS/W能效比。

马里亚纳 X还将复杂的计算前置在RAW域，为整体影像链路输出更准确的原始图像信息。它拥有最高20bit HDR计算能力，可以呈现更宽广的动态范围，使Reno9 Pro+及Reno9 Pro能够实现4K HDR视频亮部不过曝，暗部细节丰富。

得益于全新算法升级，成片样张的画面清晰度与动态范围得到显著提升，同时保留柔和、自然的画面观感。自然人像虚化算法模拟单反相机的虚化效果，进一步提升影像层次感;更加完善的原生肌理级美颜，呈现出自然、真实且有质感的原生肤质。在暗光、逆光等低照度的场景下，「双芯人像计算引擎」同样发挥显著优势，打造细节清晰、色彩真实的拍摄效果。

不论夜间还是逆光场景，OPPO Reno9 Pro+都能兼顾人物面部与明亮背景。夜间噪点控制处理也非常到位，解决了这个夜间拍照的大难题后，让手机成像效果看起来也更加真实。除了双芯人像，OPPO Reno9 Pro+在设计、性能、续航上也得到全面升级，带来比肩高端旗舰的配置与综合体验。目前，OPPO Reno9 Pro+已经开启预约，感兴趣的朋友不妨多多关注。