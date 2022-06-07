iOS 16可为手机“瘦身”，新功能可删除照片库中重复的照片

作者：毛毛

【天极网手机频道】在今天北京时间凌晨1点的WWDC发布会上，iOS 16如约而至。与早些时候曝光的内容信息一致，iOS 16新增了许多功能点，除了引起热议的自定义锁屏之外，iOS 16可删除照片库中重复的照片以缓解手机内存压力的功能深受好评。

一般大家在拍照中基本上都会有一些重复的照片在照片库中造成了不必要的内存浪费，如果拍完照片不及时删除，久而久之清理起来可是个“大麻烦”。而苹果在iOS 16中新增的这个功能叫“Duplicate detection(重复检测)”，在iOS 16以及macOS Ventura上使用设备时，设备会检测、汇总用户库中的所有重复照片，不过设备需要扫描并整理整个资料库，所以在供你删除重复的照片之前可能需要一些时间来整理。

另外，有个不太起眼的小功能点，就是iOS 16可以提供自己当前连接WiFi的密码，有的时候自己连接的WiFi密码可能会忘记，如果有亲朋好友来你家做客想要WiFi密码，自己又不记得的话，可以在设置中找到WiFi并点击连接的网络后有一个全新的“密码”选项，在经过Face ID或者密码认证后，点击这个选项就能显示WiFi密码了，再也不需要翻箱倒柜去找WiFi密码了。

不过目前iOS 16仅对开发者开放，公开测试版计划于7月推出。iOS 16、iPadOS 16、macOS Ventura和watchOS 9都将在今年秋季公开推出，不出意外的话秋季发布会的新品将搭载这些新系统了，大家可以期待一下。