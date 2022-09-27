iQOO Neo7即将发布，或采用天玑9000+

作者：云隐

【天极网手机频道】在iQOO手机的产品线中，Neo系列凭借着出色的性能体验、较高的性价比等优势，获得了不少用户的青睐。在今年上半年的iQOO Neo6系列产品上，游戏性能体验相当出色，受到不少用户的好评。近日，有消息称，iQOO Neo7系列或将于近期发布，目前已经入网。

据了解，iQOO Neo7系列目前已经入网。从入网的数据来看，其搭载的是天玑9000+，配备120W的快充以及5000万像素的 IMX766V大底主摄。屏幕方面，采用一块1080P的护眼电竞直屏，支持120Hz高刷新率与光学指纹识别。同时，iQOO Neo7系列还具备线性马达、NFC、红外遥控等多项功能。

从现有的信息来看，iQOO Neo7系列的迭代相较于上一代，注重于散热与充电方面的提升。iQOO Neo6所搭载的骁龙8处理器，与多数旗舰手机持平，性能方面已经能够满足用户的需求，唯一的缺陷可能在于散热。本次iQOO Neo7系列升级为天玑9000+，在功耗方面的表现也会得到控制，从散热效果上提升游戏体验。

此前，iQOO 10 Pro已经将充电功率提升至惊人的200W，10分钟即可充满电。如今将120W下放至Neo系列，能够大幅提升该系列的充电与续航能力。如此一来，iQOO Neo7系列在同等价位下，将更加具备优势，消费者的选择也会更多。

此外，随着年底骁龙8 Gen2移动平台的发布，iQOO 11系列也将到来，目前已有爆料称其将搭载全新的V2芯片，预计性能与影像又将得到全新的升级。更多相关信息，可以关注天极网的后续报道。