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2K双曲面屏+尊贵设计 金立M2017组图大曝光

天极网手机频道 2016-12-19 11:25 我要吐槽

　　【天极网手机频道】　　12月19日，知名媒体@科技美学 在微博上全面曝光金立M2017的真机照。据悉，照片摄于19日在广州开幕的第四届中国移动全球合作伙伴大会。金立携旗下多款机型参与了本次大会，其中金立M2017虽然还未发布，但也低调露面。这款此前被中外媒体频频关注的高端商务旗舰机再次引发热议，其外观设计及2K双曲面屏获得了业内媒体的力赞。

　　从曝光的照片看来，金立M2017在外观上继续走商务路线，机身的正背面采用时下热门的对称双曲面设计，每个方向都追求严格对称，将美感和稳重感相结合，外形独特、稳重。此外，手机上下及两侧还融入了金属元素，提升了整机的质感，连细节都处理得非常精细完美，可见金立精益求精的匠心精神。

　　备受热议的机身背部图也出现在此次的曝光中，金立M2017的尊贵设计在机身背部有非常直观的体现。金立M2017背部的摄像头位置，传承了代表权威和贵族的经典盾牌设计，并在盾牌的四个角落，镶嵌了四个精致的六角铆钉，为手机背部增加了层次感和刚毅感，显得气质非凡。

　　

值得一提的是，金立M2017的机身背部还采用了大面积的高端真皮材质。从图中的纹理细节不难发现该机采用的应当是珍贵的头层小牛皮，经过多次淬炼，最大限度地保留了皮质的纹路，历久弥新，品质之高不言而喻。相信这样的真皮材质在具备耐磨耐刮特性的同时，也将为用户带来更为细腻舒适的手感，赋予产品高贵的感觉。

　　金属和皮质的大胆搭配，加上独特而尊贵的设计，金立M2017在外观设计方面可谓是下足了功夫。据悉，金立M2017还采用了7000mAh大电池，同时配备了5.7英寸的2K柔性大屏，至于这款高端商务旗舰还会给我们带来什么惊喜，期待更多细节的进一步曝光。

作者：RUKY责任编辑：SKEY）
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  • 操作系统版本：Android OS 6.0
  • RAM容量：4GB
  • ROM容量：64GB
  • 电池容量(mAh)：7000mAh
  • 后置摄像头：1300万
  • 前置摄像头：800万
  • 指纹识别：支持
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