科技的人文关怀：关爱无声世界，淘宝AI手语翻译首用于电商直播

作者：弈秋

【天极网手机频道】5月13日到15日即全国助残日前夕，淘宝率先在直播间引入AI手语翻译。即电商主播在直播带货时，直播间将会增加AI手语翻译画面，将主播的商品讲解进行同步翻译，帮助身处“无声世界”的听障人士也能看懂直播。据悉AI手语翻译功能会逐渐推广到更多淘宝直播间，为主播们提供手语播报服务。

这个技术对于听障群体用户来说是一种福音，这样他们也会和我们常人一样，可以无障碍观看直播并看懂主播对于商品的介绍。笔者认为这些真正为听障人士群体需求考虑的人性化科技服务举措，他们心里一定会感到很温暖。通过AI技术，听障人群群体便能够享受到互联网的便利和服务，并且改善购物体验和生活质量。

他们因为一些身体上的缺陷，在生活中存在着非常多的不便之处。像是观看电商直播，主播的语速其实是很快的，连我们常人观看直播时也都需要精神高度集中。但对于他们而言只能看得到画面但是听不清主播说话内容，等身边的人给他们做手语翻译的时候，有些直播中的优惠链接就失效了。而这次淘宝直播首次应用AI手语直播翻译功能，让听障用户也能够“听到”直播间里主播们的声音，他们就可以无障碍观看并更方便的一起参与“买买买”活动。

一项技术能够有利于社会的发展，对于听障人士这类群体来说，这样的社会关爱润物细无声。目前我国现有8500多万残疾人，有那么庞大的特殊群体存在，手语的重要性还是不可忽视的。大家观看新闻联播的时候看到除了主持人画面之外，也会看到左下角有一名手语主持人在同时进行手语播报新闻。同样观看电商直播平台的用户中或许也有很多的听障人士，他们需要手语才能了解产品的详细介绍。而为什么直播不能和电视新闻一样采取人力同声传译，大家会发现直播中主播介绍的语速还是很快的，人力同声传译相对来说确实还是稍有困难。这次淘宝AI手语翻译首次用于电商直播技术，可以让听障人士看到AI同步翻译过来的手语画面，他们就能更好的聆听和看到产品的各个方面。

淘宝此次除了推出AI手语翻译，也有帮助扶持残障人士电商就业等公益性的举措，同时在中国残联指导下，中国残疾人福利基金会和中国残疾人事业新闻宣传促进会，与淘宝联合推出了“2022关AI助残计划”。让我们看到科技进步背后也看到了淘宝的暖心。这项计划将会力求让那些群体的特殊需求被社会看到，关爱那些需要被关爱的人，助力残障人士群体更便捷地就业。

其实关于AI手语翻译人工智能技术的应用，此前的冬奥会上大家可能也注意到了手语数字人---央视新闻AI手语主播。这是百度旗下的科技产品，通过分钟级生成手语合成视频，手语主播可以实时为听障人士群体服务。这次淘宝将AI手语翻译应用到淘宝直播中，搭建起了与听障人士的有声桥梁，这种科技向善笔者觉得是其中的真意。虽然他们听不到直播界面里主播们的声音，但是这个技术下他们依然可以“听到”精彩的介绍。只要接通一个桥梁，爱多一点点就温暖多一点点。这项AI人工智能技术就应该应用到那些需要它的人群中，解决他们的生活中的不便。