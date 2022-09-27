微信有用的功能增加了：退群可选择保留聊天记录

作者：毛毛

【天极网手机频道】近日，微信推出8.0.29版本，虽然本次更新版本只是说明修复了一些兼容性和已知问题，但是有网友发现新版本增加了一项退群后可以选择“保留聊天记录”的功能。有不少网友表示微信终于肯听大家的话了。

如果大家要退出群聊，需要点击在群聊页面右上方的“…”后拉到页面最底下，点击“退出群聊”，Android 客户端的选项是“保留聊天记录”，Android 客户端用户选择“保留聊天记录”并退出群聊后，微信客户端的会话页面仍会保留该群聊。虽然点击进入后可查看并查找截至退出前的所有聊天记录，但无法发送消息，而且输入框也变成“无法在已退出的群聊中发送消息”的提示。

而 iOS 客户端的选项是“清空聊天记录”，不管是Android还是iOS用户，系统默认是勾上了“清空聊天记录”，如果不想清空聊天记录的请记得把勾选的取消掉。

不过，目前微信PC版仍无法在退出群聊时保留聊天记录，按钮仍显示“删除并退出”。

微信前段时间更新过几个版本，虽然都有新增一些小功能，但用处都不大。例如支持一次性发99张图片给好友，而且最大的bug就是对方可一次性发99张，但收照片的朋友却不能一次性保存99张照片，让不少网友讽刺“有用但不多，用一次少一个好友”。

之前就网友就批评过微信从“小而美”变成“肥而大”，虽然微信功能越来越多，但体积越来越大也是真，在这5G时代里，小小的手机内存已经负荷累累，其实大家也是希望微信能够保留有用的功能，将那些没有必要存在的且占用空间的功能删除，让微信好好“瘦身”。

虽然这一次更新微信并没有把用户真正想要的功能加上，但是这个退群可选择保留聊天记录的功能用处还是挺大的，起码退群之后还能保留一些重要的内容。

大家觉得这个功能用处大吗？