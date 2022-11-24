口碑5G旗舰芯不止一颗，OPPO Reno9系列性能全面升阶

手机厂商之间的竞争日渐激烈，不同品牌旗舰机之间的角力，大家也有目共睹。作为主打颜值影像的轻旗舰，OPPO Reno系列在性能也开启了“内卷模式”。在最新一代的OPPO Reno9系列上，它用上了主流旗舰的口碑5G旗舰芯。

据了解，OPPO Reno9 Pro+这一次配备第一代骁龙8+移动平台，采用先进的4nm工艺制程，CPU和GPU频率较上一代旗舰骁龙平台提升10%，功耗则降低30%，能效表现和极限性能俱佳。在第七代AI Engine人工智能引擎的加持下，第一代骁龙8+ 移动平台的AI融合进一步加速，能效提升20%。

而Reno9 Pro使用的是旗舰级天玑8100-MAX移动平台。领先的5nm工艺制程，对比上代天玑平台，CPU能效比提升25%，GPU图形渲染能力提升29%，AI性能提升175%，性能、功耗表现均衡。

在安兔兔跑分测试中，OPPO Reno9 Pro+跑出了109万分的好成绩，配合满血版LPDDR5 + UFS 3.1的硬件配置组合，以及最高可选择16GB+512GB的超大存储组合，确保Reno9系列在长期使用后依旧流畅稳定以及改变手机长期使用后可用存储容量低导致的性能大幅衰减，让手机有更为流畅迅猛的性能和读写表现。

在实际游戏中，OPPO Reno9 Pro+在满帧运行下的表现十分出色，得益于第一代骁龙8+移动平台以及OPPO自研的全链路游戏稳帧技术，解决了高负载游戏带来的高功耗、帧率不稳定等问题，能给用户玩家带来全程稳帧如一、更省电的游戏体验。4D振感适配不同游戏场景下的多种振动，更加丰富、细腻的振动手感让玩家身临其境。OPPO Reno9 Pro也基本没有出现卡顿、掉帧等情况，跟手性也相当灵敏，基本都是指哪打哪，没有丝毫的滞后感。

与此同时，OPPO Reno9 Pro+独家采用航天级金刚石散热系统，OPPO Reno9 Pro采用的是超晶石墨散热方案，它们均能显著提升导热性能，配合大面积VC均热板，快速将核心热能导出，带来更稳定的流畅游戏体验，开黑无负担。

总的来说，第一代骁龙8+ 移动平台、天玑8100-MAX移动平台提供流畅轻旗舰体验，让OPPO Reno9系列顷刻间释放澎湃性能，更以领先能效成就长久续航。基于ColorOS 超算平台的全新流畅黑科技，革新安卓底层机制，实现更迅捷的瞬时响应与更稳定的持久流畅。目前，OPPO Reno9系列已经开启预约，喜欢玩游戏的朋友不要错过了。