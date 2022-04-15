旗舰级配置仅2499元起，vivo首款平板于今日正式开售

作者：墨将

【天极网手机频道】4月15上午10:00，vivo首款平板正式开售。作为历时两年打造的一款平板，vivo Pad不仅搭载了全行业旗舰级的产品配置，更是为大屏应用全面优化系统，并且根据办公、学习等不同应用场景进行了针对性的功能匹配，这让vivo Pad更符合不同用户差异化的使用需求、成为用户得力助手的同时，也让vivo Pad的用户体验再次提升。价格方面，vivo Pad提供8GB+128GB和8GB+256GB两种配置可供选择，价格分别为2499元和2999元，首发最高可享限时优惠200元，入手仅需2299元和2899元。

考虑到大屏的使用体验，vivo Pad搭载了全面优化的OriginOS HD安卓平板系统。打破了平板与手机之间的壁垒，在实现内容跨屏同步的同时，还能实现任务跨屏接力。手机发出的热点，vivo Pad可以一键连接;手机上正在处理的工作，vivo Pad上更是无缝衔接，甚至还可以接听手机上的来电。

vivo Pad采用一体化金属机身设计，一整块航空级铝合金材料在11道工序的打磨后，完全可以保证产品本身的强度。同时，vivo Pad整体重量仅为489g，还不足一斤，机身最薄处仅为6.55mm，做到了真正意义上的轻巧便携。虽然vivo Pad机身最薄的地方仅6.55mm，但依然塞入了一块8040mAh的大电池，搭配44W疾速闪充连续移动办公最长可达15小时，而在充电15分钟后，更可连续移动办公2.5小时，是真正意义上的长续航和快速回血。

性能方面，vivo Pad采用高通骁龙870处理器，并全系标配8GB运存，配合内存融合技术2.0，vivo Pad最高可扩展为12GB等效运存效果，即便是在开启多个APP后运行依然流畅不卡顿。在影音娱乐方面，vivo Pad已经对王者荣耀、穿越火线、QQ飞车手游等主流游戏适配90/120帧模式，并且还与爱奇艺、腾讯视频、优酷、哔哩哔哩深度合作，开放了高规格资源白名单，用户的影音体验感受大幅提升。

vivo Pad搭配的触控笔、智能触控键盘、智能双面夹售价分别为349元、599元和199元，与vivo Pad搭配购买可各优惠50元。用户可以在vivo官网、vivo京东自营官方旗舰店、iQOO京东官方自营旗舰店、京东vivo官方旗舰店、天猫vivo官方旗舰店、天猫iQOO官方旗舰店、拼多多、分期乐、唯品会、招商银行掌上生活、平安银行口袋商城、vivo体验店专卖店、vivo终端各大门店等线上线下渠道购买。