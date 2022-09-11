想要录制4K ProRes？你的iPhone 14 Pro至少得有256GB

作者：夏初

【天极网手机频道】北京时间8日凌晨，苹果已经正式发布了iPhone 14系列，其预售目前已经开启，首批下单的用户最早将在9月16日拿到新机。

近年来苹果始终在专注于提升用户的视频拍摄质量，因此在iPhone 13 Pro这代苹果新增了ProRes视频的选项。有关于苹果ProRes格式视频的拍摄有一个细节需要注意，由于受到存储空间的限制，苹果在产品细节参数中注明，128GB容量机型最高只能拍摄1080p 30 fps，而拍摄4K ProRes则需要至少256GB容量。

这一要求也被延续到了iPhone 14 Pro上。

根据苹果公布的设备技术规格，iPhone 14 Pro 和iPhone 14 Pro Max上的4K ProRes视频录制仍然需要至少256GB存储空间。这意味着用户如果想要以每秒30帧的速度录制4K ProRes 视频，其只能购买256GB、512GB或者1TB存储的iPhone 14 Pro系列。

苹果在iPhone 14 Pro型号的新闻稿标注提到，iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max支持在相机应用程序中以128GB存储选项以1080p 30 fps录制ProRes视频，并在256GB、512GB和1TB存储选项时支持高达4K 30 fps的视频录制。

128GB型号缺少4K ProRes视频录制支持主要是因为4K ProRes的视频文件非常大。苹果表示，一分钟的10bit ProRes视频以1080p 30fps规格拍摄体量约为1.7GB，在如果是4K 30fps体量将暴增至6GB。

在iPhone 13 Pro机型上引入的ProRes是苹果的一系列编解码器，可以将视频压缩成更小的文件大小，并具有“令人印象深刻的图像质量保存”。苹果表示，ProRes被设计为广告、故事片和广播等高质量视频的最终交付格式。

值得一提的是，标准款Phone 14和iPhone 14 Plus仍然完全不支持ProRes视频录制。