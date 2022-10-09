畅快玩家荣耀Play6C，5000mAh大电池续航开启预售

作者：末沫

【天极网手机频道】近日，千元机型荣耀Play6C新机已开启预售，并将于10月13日正式开售，售价1099元起。采用6.5英寸LCD高清大屏，同时这块屏幕获得了德国莱茵TüV低蓝光护眼认证。最高支持90Hz刷新率，也可以智能调节刷新率。整机厚度为8.68mm，重量约为194g。

再次将Play系列主打的畅快体验发挥到位。性能配置方面上，搭载高通SM4350Pro 5G处理器(骁龙480型号为SM4350)。据悉官方称这是一款八核处理器(2*A76*2.2GHz+6*A55*1.9GHz)，辅以Adreno 619 GPU。内置5000mAh大电池，最大支持22.5W超级快充。一次充满电量下，可持续追剧19小时，充电10分钟可以完成3局游戏对局。续航表现带来满满的安全感，便于我们痛快畅玩。

影像方面上，后置双摄搭载1300万像素高清主摄像头(f/1.8光圈)，前置搭载500万像素摄像头(f/2.2光圈)。摄像头视频拍摄最大可支持1080P视频录制。拍摄功能包括延时摄影、夜景模式、人像模式(含美肤)、录像、专业拍照、全景、HDR、水印等。拍照硬件满足日常所需尚可。

其它方面，该机支持双卡双待。支持侧边指纹解锁，指纹识别按钮放置在机身侧面。依然保留了3.5mm耳机插孔。标配6GB运存，支持智慧运存扩展技术，最大存储为128GB。系统上预装 Magic UI 5.0系统，支持36个月持续流畅。可以说一定程度上提升了后台保活率，带给用户告别卡顿等问题的使用体验。

当前，官方提供了两个官配版本，6GB+128GB版1099元，8GB+128GB版1299元。配色方面提供了[钛空银]、[极光蓝]、[幻夜黑]三款，背面配色相对而言有点小清新。大电池加持结合荣耀智能省电技术，手机续航应该还不错。而且全款预售，还会获得官方提供的限量赠醒狮IP礼盒。对这款新机感兴趣的小伙伴，可以根据自身需求自行选择。