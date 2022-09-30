谷歌Pixel 7系列最高支持30W快充，再曝渲染图！

作者：骷

【天极网手机频道】谷歌此前就已经官宣将于北京时间10月6日晚上11点举行新品发布会，推出包括Pixel 7系列在内的多款新品，随着发布会的临近，越来越多的细节也开始被曝光出来。

最近就有消息人士放出了谷歌Pixel 7系列手机最新的渲染图，从图片中可以看出，谷歌Pixel 7系列手机正面与谷歌 Pixel 6系列手机没有太大区别，都采用了居中单挖孔屏幕。同时，谷歌Pixel 7系列手机的电源键和音量键皆位于机身右侧。

手机背面，谷歌Pixel 7系列手机的后摄模组皆为长条状，呈现家族式设计语言。其中，谷歌Pixel 7 标准版采用后置双摄，拥有黑色、白色和薄荷绿三款配色可选。谷歌Pixel 7 Pro手机采用后置三摄，拥有黑色、白色和淡褐色可选。

也有消息称，谷歌 Pixel 7 Pro 手机将采用一块 6.7 英寸 120Hz 刷新率 QHD + 分辨率的屏幕，屏幕支持 LTPO。性能方面，谷歌 Pixel 7 Pro 手机搭载 Tensor G2 移动平台，配备 12GB 运行内存和 128/256GB 存储，预装安卓 13 系统。

续航方面，谷歌 Pixel 7 Pro 手机内置 5000mAh 电池，支持 30W 快充。影像方面，谷歌 Pixel 7 Pro 手机前置 1100 万像素自拍摄像头。后置三摄分别为 5000 万像素主摄、1200 万像素超广角镜头以及 4800 万像素长焦镜头。其中，4800 万像素的长焦镜头可能是三星 GM1 传感器，而不是谷歌 Pixel 6 Pro 手机上采用的索尼 IMX586 传感器。

有网友之前就提前上手了Pixel 7以及Pixel 7 Pro两款机型，并向用户展示了两款原型机的外型以及屏幕等参数信息。与Pixel 6对比，Pixel 7的边框更窄，尺寸更加小巧，在握持手感方面有一定的提升。小巧的机身同样体现在重量上，Pixel 6机身宽度为74.92mm，重量为205g，而Pixel 7机身宽度为73.20mm，重量为195g。相较市面上普遍的200g+机型，这次的Pixel 7将重量控制在了200g以内，在整体的使用体验上相信会有不小的提升。

并且有关该机型的售价目前也已经曝光，国外电商平台 已经出现了谷歌Pixel 7系列新机的信息，代号为“Panther”的谷歌Pixel 7售价599美元，约合4234.93元人民币，拥有“雪(白色)”、“黑曜石(黑)”、“柠檬草(绿)”三款配色。代号为“Cheetah”的谷歌Pixel 7 Pro 机售价 899 美元，约合6355.93元人民币，拥有“黑曜石(黑)”、“淡褐色”、“雪(白色)”三款配色。

相比去年的谷歌 Pixel 6 系列手机，今年的谷歌Pixel 7系列手机的起售价并没有改变。虽然这款机型并不会进入过国内市场，但无奈它是谷歌的亲儿子，还是有非常多的用户想要体验原生安卓系统带来的别样体验。