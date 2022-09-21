不断提升创作者体验 Discovery携手联发科探索极感影像！

作者：景博健

【天极网手机频道】去年12月份，联发科发布了旗舰芯片天玑9000，并在发布会上携手Discovery探索频道官宣开启“Chasing Incredibles极感影像合作计划-探索跃至不凡”活动。在接下来的9个多月时间里，来自全球三个地区的专业摄影师将使用搭载天玑9000芯片的手机去记录他们生活工作的精彩瞬间。

今天，Discovery携手联发科共同发布《Chasing Incredibles 极感影像合作计划-探索跃至不凡》节目，讲述了创新影像科技为创作者带来全新力量的故事。MediaTek副总经理暨无线通信事业部总经理徐敬全博士、无线通信事业部技术规划总监李俊男先生出席了发布活动，并分享MediaTek天玑5G移动芯片在影像技术上的突破，活动还邀请了华纳兄弟探索集团高级副总裁邱煌先生以及Discovery的三位专业影像工作者到场，讲述了他们作为节目创作者的拍摄历程，立体地呈现了科技为影像创作体验和艺术表达带来的改变。

Discovery与MediaTek首度跨界合作 科技革新为了更好地记录

2021年底，Discovery与MediaTek正式宣布双方携手跨界合作，共同拍摄并制作《Chasing Incredibles 极感影像合作计划-探索跃至不凡》节目。历经数月的专业级拍摄和制作，2022年9月21日，双方共同发布了此次合作的成果，并分享了影像科技进步对生活和故事记录方式的改变。

华纳兄弟探索集团高级副总裁邱煌先生

华纳兄弟探索集团高级副总裁邱煌先生在发布会上表示，“Chasing Incredibles”代表的追求卓越和不凡，一直以来都是Discovery的品牌核心精神之一。作为全球IP内容与纪实娱乐领导品牌，无论是在内容开发，还是在影像创作上，Discovery始终致力于打造更多元丰富、国际化、至高品质的作品。本次Discovery与MediaTek的合作，希望与消费者分享在当今科技发展趋势下，日新月异的技术已为影像时代的创作带来全新机遇。探索、发现、呈现精彩非凡的画面和故事作品，不再局限于专业人士，人人都有机会成为记录生活的主角，传递梦想与美好。

MediaTek副总经理暨无线通信事业部总经理徐敬全博士

MediaTek副总经理暨无线通信事业部总经理徐敬全博士表示：“天玑系列5G移动芯片是MediaTek在创新之路上的里程碑之作，凭借架构和能效的进化，实现突破性的计算性能，为用户带来先进的前沿科技。Discovery擅长用镜头讲故事，在双方的合作中，制作人和导演们以专业、丰富，甚至严苛的创作方式考验了天玑芯片的影像能力。我们期待更多消费者能看到MediaTek天玑的影像科技，了解天玑为智能手机拍摄表现带来的助力，以及为影像创作者体验带来的跨越式进步。”

艾美奖摄影导演与资深制作人实测认证 让高性能手机成为最好的摄影“伙伴”

《Chasing Incredibles 极感影像合作计划-探索跃至不凡》由Discovery的三位专业影像工作者，使用搭载MediaTek天玑9000芯片的手机开展纪录片勘景工作。他们分别是来自北京的Discovery资深制片人Allan毛晓可、来自英国的纪录片摄影师Ricardo Afonso，以及来自苏格兰的摄影导演Brian McDairmant，Brain曾多次获得英国电影学院奖和艾美奖提名。三位专业影像工作者带着多张照片与精彩视频现身发布会，分享他们在勘景过程中的故事以及搭载天玑9000芯片手机的使用体验。

资深制作人Allan毛晓可的作品与“建筑设计”有关，他提到，勘景的挑战之一是克服光影的局限和影响，尤其是要应对一些光线反差极大的情况。MediaTek天玑9000芯片的HDR多重曝光功能可以细腻地呈现明与暗的细节和层次，在光线不足时成像效果也非常好。在拍摄建筑主体时，成像效果清晰细腻，颜色还原表现非常优秀。

在节目中，来自英国的纪录片摄影师Ricardo Afonso为探索玛雅文化，动身前往美丽的墨西哥。除了造访当地的天然井之外，他还记录了已流传3500多年的玛雅传统球类运动“波塔波”竞赛。Ricardo表示，天玑9000芯片带来的动态抓拍效果表现出色，手机能捕捉到物体高速移动的精彩瞬间，很适合用来拍摄运动比赛。

艾美奖得主Brian McDairmant则坦言道，智能手机是他在拍摄筹备过程中的最佳“帮手”，搭载天玑9000芯片的手机最让他感到惊艳的是降噪功能：在夜间拍摄或是光线差异非常大的情况下，天玑9000搭载的AI处理器APU和ISP影像处理器的协同工作，让画面看起来相当干净清晰。Brian特别鼓励想踏入影像制作行业的朋友们，一台性能优秀的智能手机能提升工作质量和效率，用好的创意搭配专业级设备，就能拍出属于自己的好作品、好故事。

突破性的影像科技 天玑移动芯片提升创作者体验

MediaTek无线通信事业部技术规划总监李俊男先生表示，天玑移动芯片在性能、能效、AI、影像技术等领域有着卓越性的突破，将手机计算摄影提升至新高度。

在视频拍摄方面，搭载天玑9000芯片的手机拥有高性能的HDR-ISP影像处理器，每秒可以处理90亿像素，并拥有高达18-bit动态范围的处理能力，可以融合多重曝光画面，在用HDR模式录制视频时，能帮助摄影师捕捉接近人眼看到的高对比度且清晰的画面。

用手机拍摄精彩故事，除了需要高性能的处理器以外，还需要高能效、低功耗特性。录制4K视频是手机应用的重载场景，对手机芯片的运算要求较高，容易导致手机发热和大量耗电，进而影响创作者的拍摄进程。搭载天玑9000芯片的手机拥有低功耗的图像处理能力，充分缓解了这些问题，可以支持创作者更持久的高清拍摄。

天玑9000芯片拥有高能效AI处理器APU和高性能ISP影像处理器，二者的协同工作赋能手机充分发挥计算摄影能力，在拍摄快速移动物体、智能追踪对焦、夜景降噪等方面都有非常出色的表现，助力用户随手捕捉更清晰、细节更丰富的精彩画面。

影像时代，用科技记录美好生活。在生活质感备受关注的今天，Discovery与MediaTek携手推出的《Chasing Incredibles 极感影像合作计划-探索跃至不凡》节目结合科技创新与纪实美学，展现了移动芯片技术的与时俱进和创新突破，助力人们记录每个美好瞬间，带来前所未有的移动影像新体验。