雄安新区抢先布局前沿科技领域 将在2019年率先试用5G网络

【天极网手机频道】作为第五代移动通信技术，5G具有更大的带宽、更快的传输速度、更低的通信延时、更高的可靠性等优势。其影响不仅限于智能手机，对人工智能、移动医疗、物联网、自动驾驶等领域都会产生颠覆性的影响。

5G

5G的种种优势所带来的无穷潜力，能让各行各业都发生天翻地覆的改变。为了能更快获得5G技术带来的种种红利，无论是终端厂商还是通信公司，都在不遗余力加快脚步拥抱5G。中国联通、中国电信、中国移动三大运营商都表示将在明年三季度进行5G网络商用，按照5G基站的建设进店，会在部分城市率先开启5G网络测试。那么哪座城市的局面能够率先体验5G网络呢？

第五届世界互联网大会分论坛“中外部长高峰论坛：弥合数字鸿沟”8日在乌镇会议中心举行。河北省副省长，雄安新区管委会主任陈刚在论坛上发言表示，2019年，雄安将率先试用5G网络。

据了解，雄安新区肩负疏解北京非首都功能的重大使命，在5G时代来临之际，雄安新区准科技发展前沿，在人工智能、区块链、IoT等新领域抢先布局。

根据报道，工信部年内将发放5G系统频率使用许可，还将制定物联网、车联网的频率使用规划。这也意味着，三大运营商今年年底前或许就能拿到5G牌照。

（ 作者：徐林辉 责任编辑：徐林辉）

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