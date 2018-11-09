天极传媒：
天极网
比特网
IT专家网
52PK游戏网
极客修
全国分站

北京上海广州深港南京福建沈阳成都杭州西安长春重庆大庆合肥惠州青岛郑州泰州厦门淄博天津无锡哈尔滨

产品
  • 网页
  • 产品
  • 图片
  • 报价
  • 下载
全高清投影机 净化器 4K电视曲面电视小家电滚筒洗衣机

手机

新机曝光精品评测选购指南市场行情 热点直播 极美荟 行摄 热机图赏 行业聚焦 手机摄影学院 安极网天极视频 极客修 应用下载
您现在的位置： 天极网 > 手机>新闻>雄安新区将在2019年率先试用5G网络

雄安新区抢先布局前沿科技领域 将在2019年率先试用5G网络

Yesky天极新闻 2018-11-09 17:31 我要吐槽

　　【天极网手机频道】作为第五代移动通信技术，5G具有更大的带宽、更快的传输速度、更低的通信延时、更高的可靠性等优势。其影响不仅限于智能手机，对人工智能、移动医疗、物联网、自动驾驶等领域都会产生颠覆性的影响。

　　5G

　　5G的种种优势所带来的无穷潜力，能让各行各业都发生天翻地覆的改变。为了能更快获得5G技术带来的种种红利，无论是终端厂商还是通信公司，都在不遗余力加快脚步拥抱5G。中国联通、中国电信、中国移动三大运营商都表示将在明年三季度进行5G网络商用，按照5G基站的建设进店，会在部分城市率先开启5G网络测试。那么哪座城市的局面能够率先体验5G网络呢？

　　第五届世界互联网大会分论坛“中外部长高峰论坛：弥合数字鸿沟”8日在乌镇会议中心举行。河北省副省长，雄安新区管委会主任陈刚在论坛上发言表示，2019年，雄安将率先试用5G网络。

　　据了解，雄安新区肩负疏解北京非首都功能的重大使命，在5G时代来临之际，雄安新区准科技发展前沿，在人工智能、区块链、IoT等新领域抢先布局。

　　根据报道，工信部年内将发放5G系统频率使用许可，还将制定物联网、车联网的频率使用规划。这也意味着，三大运营商今年年底前或许就能拿到5G牌照。

作者：徐林辉责任编辑：徐林辉）
请关注天极网天极新媒体 最酷科技资讯
扫码赢大奖
评论
* 网友发言均非本站立场，本站不在评论栏推荐任何网店、经销商，谨防上当受骗！
相关文章
最新文章
更多>>
小米双十一
小米双十一大获全胜：新零售体系初见成效，品牌价值凸显
荣耀10新成员
周杰伦还是朱正廷？荣耀10系列将有新成员加入，明日揭晓！
整机数码游戏软件
MacBook Air
苹果了留一手？新MacBook Air或将推出i7版本
猛龙赤戟SCAR3
京东11.11！猛龙赤戟SCAR3强势出击 全面革新你的游戏体验
热门产品
  1. 三星 GALAXY Note 9(128GB/全网通)￥6999
  2. 荣耀 10(64GB/全网通)￥2299
  3. 华为 Mate 20(64GB/全网通)￥3999
  4. 小米 MIX 3(6GB/128GB/全网通)￥3299
  5. 苹果 iPhone Xr(64GB/全网通)￥6499
  6. OPPO K1(4GB/64GB/全网通)￥1599
  7. vivo X23(128GB/全网通)￥3498
  8. 荣耀 8X(4GB/64GB/全网通)￥1399
  9. vivo Z3(4GB/64GB/全网通)￥1598
  10. OPPO R17(8GB/128GB/全网通)￥3199
焦点热词
苹果手机 三星手机大全 小米手机 华为荣耀 iPhone 8 魅族 魅蓝E2iPhone 7 Plus LG G6 OPPO R11 小米6 三星Galaxy S8 vivo X9 魅族PRO 7 坚果Pro 手机软件下载 快播安卓版 qq下载 小米Mix 影音先锋 360安全卫士下载 itunes官方下载 快播 天极小说天极小说手机版