iPhone 14基础版销量不及预期，代工厂拆除产线！

作者：骷

【天极网手机频道】自从苹果发布iPhone 14系列机型以来，iPhone的热度就一直水涨船高。定位高端的Pro系列订单甚至排到了一两个月之后，也足以看出消费者对iPhone 14 Pro系列的喜爱。

可iPhone 14基础版相较去年可以说是遭遇了一次巨大的滑铁卢，谁也没想到基础版本的iPhone 14成为了拖后腿的存在。这也是因为今年的标准版 iPhone 14 相较去年升级不大，既没有用上最新的 A16 处理器，也不支持高刷、灵动岛等功能，因此用户对于这部手机显然兴趣并不大，市场表现远不及 iPhone 14 Pro、Pro Max。

上个月富士康深圳和郑州厂区刚进入 iPhone 14 系列量产期，也就是生产旺季。但据一些富士康员工反映，富士康已经拆了不少生产线，据不完全统计，郑州富士康已拆或者将拆生产线的车间至少在 5 个以上。至于这些产品线生产的机型，提到车间产品时，工人们大都提到代码“27”，而“27”在郑州富士康代指 iPhone 14。

早前，分析师郭明Z在社交平台表示，苹果已要求鸿海将 iPhone 14 的产线转为 iPhone 14 Pro 系列产线，这将有助于改善苹果今年第四季度产品组合及 iPhone 平均售价。之后他还表示，在产线转换后，iPhone 14 Pro、Pro Max 占整体 iPhone 14 系列出货量在 2H22 达 60%C65%(先前预估 55%C60%)，iPhone 14 Pro Max 为 iPhone 14 系列最受欢迎机种。

只能说这次的销量下滑也是在意料之中，毕竟苹果贯彻的差异化差异化政策确实让如今的iPhone 14失去了亮点，同时在发售后还遇见了手机激活的系统问题等，无一不在说明苹果今年的发布会是十分仓促的。

关于富士康拆除产线的问题，富士康内部人士对此表示，有部分 iPhone 14 产线升级为生产 iPhone 14 Pro 系列机型，对生产并无太大影响，目前富士康深圳和郑州工厂生产状况火爆。

可以看出苹果也是将整个生产重心放到了iPhone 14 Pro系列身上，毕竟这款属于今年最强iPhone的机型在硬件迭代上还是相对良心，做出了不少改动，同时灵动岛的推出也吸引了不少的目光。虽然有关灵动岛的争议一直存在，主要还是集中在App的适配中。

如今用户购买iPhone 14也能发现除了iPhone 14 Pro系列需要等待之外，iPhone 14基础版则基本上全都现货开售，同时Pro系列也不是那么一帆风顺。起初黄牛高价收购iPhone 14 Pro系列，可未曾想第一天就破发，导致不少黄牛叫苦不迭。

目前来看，iPhone 14系列也受到了市场预期下跌的影响，不过后劲如何还要看接下来用户对于iPhone 14系列的新鲜感。