传首批骁龙8 Gen 2于11月22日登场，天玑9200或截胡！

【天极网手机频道】随着距离高通2022骁龙峰会11月16日开幕越来越近，不少网友早已按捺不住想要消费的心，只求手机厂商能够尽快推出基于骁龙8 Gen 2处理器的新机。不过在那之前，有消息表明，搭载骁龙8 Gen 2的首款机型或将于11月22日正式登场。

据知名博主爆料称，目前首批骁龙8 Gen2新旗舰都备案的差不多了，11月底会有两家厂商率先发布，首发日期大概是11月22日。12月初也有两家，大概时间会是12月2日、12月3日。目前已经有小米13系列，vivo X90系列被曝完成开发，只差发布。

所以从曝光的几个时间点来看，这两家厂商马上就要发布最新机型。而在此之前，联发科也官宣将在11月8日正式发布天玑9200芯片，其中vivo X90系列会发布基于骁龙8 Gen 2和天玑9200的双平台机型，而小米13系列依然是骁龙8 Gen 2平台。

作为高通联手台积电推出的首款大版本更新SoC，骁龙8 Gen 2可谓是被用户和高通一同寄予厚望。受到此前使用三星工艺生产的骁龙888系列以及骁龙8影响，骁龙系列一度被冠上火龙称号，这也让去年联发科推出的天玑9000系列芯片成功打开市场，并且收获不少用户好评。

在经历过骁龙8糟糕的功耗以及温度表现之后，高通总算选择舍弃三星工艺，转投台积电，并且在随后推出的骁龙8+处理器上带来相比骁龙8更好的性能表现以及更低的温度和功耗。仅仅只是更换了工艺，就取得十足的进步，可见工艺技术对芯片影响之大。

联发科在天玑9000之后，同样推出了迭代版本的天玑9000+，而最近有关下一代天玑9200的爆料中，透露这款芯片无论是在CPU性能还是GPU性能上相比前代都有巨幅的升级，甚至还反超了苹果最为得意的A16芯片。此消息一出，不少网友为之震撼，也为高通尚未推出的骁龙8 Gen 2捏了把汗。

不过对于采用和天玑9200相同工艺的骁龙8 Gen 2而言，整体性能上应该不会相差太多。而且爆料的天玑9200跑分并没有放出更多细节，所以在功耗以及温度方面没有详细数据。虽然极限性能方面超过A16，不过对于手机而言，散热以及温度墙的限制往往能够让芯片无法长时间处于高负载状态下。

所以这也是为什么近年来有关能耗比的数据如此让人敏感的原因之一，苹果A系列芯片最大的领先就是能够用更低的功耗实现更高的性能，所以从这方面来看，目前天玑9200在功耗以及温度信息尚未出炉之前还不能盲目下定论。

这一次骁龙8 Gen 2和天玑9200都在前代的基础上性能有着不小的提升，前后相差一周的发布会也让二者火药味愈发浓重。不过好在搭载这两个平台的机型下半个月就会和用户见面，到时候孰强孰弱，自然就能见分晓。