全面洞察用户需求 骁龙持续自我进化引领安卓体验革新

【天极网手机频道】11月16日，第二代骁龙8移动平台在2022年骁龙峰会上正式亮相。凭借更强性能、更优能效比、硬件级光线追踪、更快更稳的连接等特性，这枚新SoC已经被骁龙的众多合作伙伴采用，即将随着各款旗舰来到用户身边。

市场调研机构CounterPoint的数据显示，2021年高通持续引领中高端市场，占据了高达65%的份额;另据今年五月公布的全球安卓智能手机芯片销售数据，高通在手机芯片销售额方面大幅领先于友商。从统计数据可以看到，高通专注于中高端智能手机市场，尤其是旗舰平台第一代骁龙8和骁龙778G的强势成为了关键的驱动因素。最新的数据显示，市场对高端芯片组的强劲需求直接拉升了高通高端市场销售额，第一代骁龙8+的加入推动高通在该细分市场的增长，巩固了骁龙在旗舰领域的统治力。

数据告诉我们，高通在旗舰、高端设备中广受厂商与用户的青睐，“旗舰机选骁龙”已经成为消费者共识。而骁龙也在不断实现自我进化，并与广大合作伙伴一道，持续推出符合消费者需求的优秀产品。

解决用户痛点是第一要务

从广大消费者的角度来说，选购以智能手机、PC为代表的消费电子产品一定要符合自己的需要，“没有需求创造需求”并不理性。从另一个层面来看，厂商在设计规划产品的时候同样要围绕用户需求、解决用户痛点。

自诞生以来，骁龙就始终将解决用户痛点、满足用户需要作为产品研发的第一要务。无论是在第一代骁龙8上大幅提升GPU性能，满足用户日益增长的高负载图形处理需要，还是在第一代骁龙8+上大幅改进能效表现，实现性能与能效、续航方面的兼顾，骁龙都将用户的需求放在首位。

第二代骁龙8依然在性能和能效层面取得进步，并以此为基础带来了许多新特性。第二代骁龙8在核心架构上进行了大幅革新，Kryo CPU采用了全新的“1+4+3”的八核CPU架构，不仅对每个核心微架构进行了代际升级，还创新了核心组合方式。也就是一个3.2GHz Cortex-X3超级内核+2个2.8GHz Cortex-A715和2个2.8GHz Cortex-A710的性能内核组再加上3个2.0GHz V2版 Cortex-510构成效率内核。

这实现了多线程性能的重大飞跃，具体到数字上，第二代骁龙8相较于前代带来了35%的性能提升和40%的能效提升。在运行应用、游戏或者处理其它密集型任务时，第二代骁龙8的响应速度更快、功耗更低，业内领先。

在GPU方面，第二代骁龙8上的Adreno GPU图形渲染性能提升高达25%、能效提升高达45%。这一代的Adreno GPU新增了对Vulkan 1.3的支持，Vulkan性能提升达30%。同时第二代骁龙8支持了全部主要的HDR格式平台，包括HDR Vivid、HDR10、HDR10+和杜比视界。

基于这样的硬件提升，第二代骁龙8实现了包括游戏、影像、连接、AI、畅听以及安全六大支柱领域的升级。可以说，无论是在表面“显性”的提升，还是在用户的日常使用中难以察觉、但是非常重要的“隐性”层面，第二代骁龙8都进行了升级优化。接下来我们来聊聊在这些不被用户所注意的方面，看看第二代骁龙8为我们带来了哪些惊喜。

在看不见的地方帮用户做更多

这几年来，我们能够感受到智能手机设备在硬件配置上的快速进步，各种黑科技层出不穷，为用户提供了多样化、个性化的选择。以往，厂商都在不断强调CPU性能、GPU表现，在广泛推崇更高的跑分、亮眼的数据，在某某榜单上名列前茅等等，以此向用户“秀肌肉”，展示硬实力。当然不是说这些内容不重要，在这些参数之外，如何让我们的智能手机变得更好用是关键所在。

是AI。

将AI引入智能手机，让AI参与到手机运行的每个环节已经成为行业的共识。毫无疑问，AI正在重塑并定义与用户的体验，如今AI已经渗透用户移动生活的方方面面，从摄影、电源管理，到提升基带性能、侦测恶意软件和安全等，AI的作用不为人知但又极为重要。

而作为上游厂商，高通有着更加长远的目光。在第二代骁龙8上，我们见到了高通在AI方面的创新。可以说，第二代骁龙8专为AI打造，并且是以开创性的AI来赋能整个平台，并能够向广泛的边缘侧终端扩展。

第二代骁龙8搭载了业内处理速度最快、最先进的高通AI引擎，为整个系统提供了开创性的AI技术。我们提到了整个系统的性能得到大幅提升，AI在其中居功至伟。

在升级的高通Hexagon处理器支持下，用户能够体验更快速的自然语言处理所带来的多语种翻译和先进的AI影像特性。Hexagon处理器架构升级，带来了包括微切片推理和一个更大的张量加速器，实现了高达4.35倍的AI性能提升。我们在与骁龙工作人员聊起AI的时候也提到过，AI这种“幕后英雄”实在是很难用“分数”来对它进行衡量，但是它的重要性又不言而喻。举个例子，在我们使用智能手机拍照、录视频时，其实AI都有参与。

开创性的认知ISP是第二代骁龙8在AI摄影方面的一大突破。认知ISP实时运行“语义分割”的AI照片编辑技术，能识别多种不同物体并且允许用户自定义编辑应用于场景中的不同元素。举个例子，在AI加持下，用户可以实现柔化皮肤、锐化草地，或者实现“魔法换天”的效果――而这些在用户拍摄实时甚至在拍摄前就已经运行了――镜头能够实现对画面的情景感知。实时分层像素处理和实时语义分割滤镜的认知ISP和AI引擎开启下一代专业品质影像体验，为照片、视频甚至是从手机取景框看到的画面带来增强，所见即所得已经不再是门槛，所见即大片会重新定义用户的拍摄体验。

其二便是安全。安卓生态的安全问题确实存在，而解决安全问题不是一家厂商、一个平台就能完成的。作为上游芯片的提供商，高通首先从底层做起，为用户把守第一道安全阀门。

举一个简单的例子，人脸识别正成为智能设备完成解锁、付款等操作的常规方式。而眼下的高精度3D人脸复制对这一技术提出了新的挑战，这里就需要设备能够区分生物活体与一般物体。骁龙与创迈思的合作旨在解决这个问题。基于高通可信执行环境(TEE)，创迈思人脸解锁能够区分真实人脸和伪造人脸，进一步提升了安全系数。而用户所关心的隐私方面，第二代骁龙8能够保证设备摄像头数据安全，并且仅发送到高通可信执行环境中进行分析，这样用户信息绝不会暴露在开放的运行系统中，也始终不会离开终端。终端侧处理分析让用户的隐私不离身边。

高通加速商业化落地 众多伙伴合作共赢

一直以来，高通都在各领域的持续研究并将创新技术快速商业化，赋能用户体验。硬件级光线追踪成为近来的热门话题，在第二代骁龙8的助力下，不久之后我们就能在智能手机这样的移动设备上体验到以往只能在PC上才能感受到的光追游戏效果。

高通与网易以《逆水寒》手游为我们展示了一个完全不同的光线追踪游戏画面。开启实时光线追踪效果之后，游戏可以按照真实世界的光线反射规律进行渲染，画面中的人物、草木倒映在水面，层次感清晰，环境光遮挡形成的阴影也符合现实世界逻辑;阴影边缘也如现实环境中呈现出软模糊的效果。

全新的骁龙阴影降噪器能够有效降低阴影渲染中的噪点，与目前其他端游级解决方案相比速度快了4倍。经过光追输出、降噪输出之后输出的才是用户所看到的最终帧，保证光追的呈现效果。高通技术公司工程技术高级总监Dave Durnil和他的团队和游戏引擎以及游戏制作工作室开展了广泛的合作，实现了在功耗小于5W的前提下运行，在不同的手游作品上的能效十分出色。

而为了更好地让用户体验到硬件级光线追踪效果，骁龙与众多OEM厂商、游戏开发者&工作室进行了合作，合力打造光追游戏作品。除了我们在前文提到的网易雷火工作室的《逆水寒》手游以及高通工作室的官方光追演示。手机厂商OPPO和iQOO也带来各自的光追演示。

移动端硬件级光追的商业化落地是高通与骁龙近年来努力方向的缩影。高通始终坚信用户用得到的技术才是好技术，在推动新技术加速商业化落地的过程中，高通也与众多合作伙伴一道实现了互利共赢，除了将前沿“黑科技”、优质的体验带给用户，同样也加速了行业进步，引领了技术迭代与革新。