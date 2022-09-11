iPhone 14跑分与上一代几乎一致，“十三香”属实了！

作者：云隐

【天极网手机频道】在9月8日的苹果秋季发布会上，iPhone 14系列正式发布，新增的紫色配色、药丸形的灵动岛设计、4800万像素的主摄等升级，也让iPhone 14系列再次成为手机市场的明星产品。然而，由于iPhone 14与iPhone 14 Plus搭载的是原先的A15仿生芯片，不少人对其性能保持怀疑态度。

近日，有网友挖出了GeekBench 5数据库中iPhone 14的跑分，与iPhone 13系列基本没有差别。据了解，在GeekBench 5数据库中，有一款名为“iPhone 14.7”，目前已被证实为iPhone 14。从跑分情况来看，iPhone 14单核跑分为1719分，多核跑分为4552分，这分数并不出大家的意料，与上一代基本一致。

其实，iPhone 14虽然搭载了满血版的A15仿生芯片，但它们的CPU规格是一样的，区别的地方就在于GPU部分，所以性能方面的表现基本不会有变化，用户使用时候的感知并不强。然而，由于iPhone 14的运行内存是6GB RAM，相比于iPhone 13系列的4GB RAM，在系统流畅性方面或许会有所提升。

笔者以为，本次的iPhone 14与iPhone 13差距其实并不大，价格反而有所提升。如果在iPhone 13与iPhone 14两款机型中选择，还是建议选择性价比更高的iPhone 13。当然，如果对于大屏有需求，并且对于影像、性能没有较高追求，iPhone 14 Plus倒是个不错的选择。综合来看，iPhone 14系列新品最具性价比是iPhone 14 Pro，既在外观、性能、续航、影像方面有着一定的提升，在交互上也有着创新的体验。目前，iPhone 14系列已经开售，感兴趣的朋友可以前往官网了解一下。