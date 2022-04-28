重新定义竞速铁三角：iQOO Neo6 SE治愈续航焦虑，双电芯80W闪充

作者：弈秋

【天极网手机频道】现在无论是出门在外还是待在家里，手机几乎与我们形影不离。每天开机十多个小时甚至有时候需要24小时待机，所以手机续航应该说也是我们重点关注的一方面。手机充电越来越快而且安全，谁都喜欢这么人性化的考虑。这次iQOO官方发文宣布，将于5月6日19:30召开品鉴会，正式发布iQOO Neo系列新成员iQOO Neo6 SE新机。

iQOO Neo6在行业内率先搭载双电芯80W闪充+4700mAh大电池的组合，只需充电5分钟就能畅玩《王者荣耀》126分钟。这个数字什么概念，热衷于玩游戏的朋友都比较清楚玩游戏真的很耗手机电量，不得以的情况真的是在边充边玩。也基本能想象手机行业内没有快充就没有竞争力，毕竟谁都喜欢续航好的手机。

充电续航方面如果充电够快续航也比较持久，iQOO为更了解用户的痛点针对这一块也下足了功夫。作为iQOO Neo6系列的新成员，Neo6 SE搭载双电芯80W闪充，最快在30分钟左右就能将4700mAh大电池从1%充至100%，配合手机优秀的功耗表现，用户就可以畅玩24局《王者荣耀》或连续追剧19小时，强悍的续航表现治愈当代年轻人的“续航焦虑症”。

性能配置方面这次iQOO重新定义为竞速铁三角，官方数据实测经过11轮性能调校骁龙的870芯片，它的调教次数达到了常规机型的4倍之多，大核主频3.2GHz，UFS深度整理2.0，超频版UFS3.1，即用户玩大型手游《王者荣耀》1小时，依然保持游戏画面高清画质，而且平均帧率为118.6FPS。

综上总结这款iQOO带来的官宣信息可知，iQOO Neo6 SE将会继续传承iQOO在手机闪充领域的一贯优势，搭载同价位领先的双电芯80W闪充+4700mAh大电池的续航不焦虑组合。并且搭载骁龙870带来出色性能同时，“充得快用得久”组合也将让iQOO Neo6 SE实力持续发挥，除了成为一款各方面都可靠的产品之外，还力求为用户带来满满的信赖感。

Neo6 SE将于5月6日正式发布，对续航有要求方面或近期有考虑购买手机的朋友，可以关注期待一下这款iQOO的新品，或许它还有更多惊喜等着我们。