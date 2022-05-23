搭载自研影像专用NPU，造就Reno8双芯人像旗舰

作者：云隐

【天极网手机频道】在芯片自研领域，很多手机厂商另辟蹊径，从影像、充电等方面入手，实现了新的突破。OPPO的马里亚纳MariSilicon X芯片正是其自研的首个独立影像专用NPU芯片，实现了18TOPs@Int8(等效72TOPs@Int4)的惊人算力、领先行业的20 bit Ultra HDR能力，实时RAW计算等四大突破。

自马里亚纳MariSilicon X在OPPO Find X5上搭载使用，让整体影像能力实现了质的飞跃，给广大用户带来了出色的影像体验。当OPPO官宣表示在OPPO Reno8系列也搭载使用这款芯片时，相信不少人和笔者一样，对即将到来的OPPO Reno8系列相当期待。我们就以OPPO Reno8 Pro+为例，体验一下这款双芯人像旗舰的影像。

在硬件配置上，采用后置三摄影像模组，不仅有5000万像素广角主摄像头+800万像素超广角摄像头+200 万像素微距镜头，更有双定制影像传感器。一颗是与索尼深度定制的3200万超感光猫眼镜头，集成OPPO自研RGBW图像融合单元和RGBW四合一像素融合算法，能够大幅提升进光量。另一颗则是5000万索尼定制人像镜头，与Find X5系列同款的IMX766旗舰级传感器，在夜拍方面有着不错的表现。

从以上的样张来看，OPPO Reno8 Pro+的影像表现确实不错，相比上一代提升了不少。画面的清晰度相当高，对于细节的抓取也比较到位。而在夜景方面的表现则更为优异，强大的降噪效果与算法，将暗光场景提亮了不少，但并不会过分渲染，贴合人眼所见。

我们再来看到人像样张，在马里亚纳MariSilicon X芯片与手机Soc双芯的加持下，配合OPPO定制传感器以及人像算法矩阵，拍摄出的人像照片比较细腻。人脸暗光处的皮肤能够得到一定的提亮，却不会破坏整体的光感，同时，在美颜效果方面也不会失真，人物眼中有光，头发轮廓的细节也保留得较好，完全符合整体环境光的色调。

总体来看，马里亚纳MariSilicon X芯片的表现一如既往地精彩纷呈，配合天玑8100-MAX，OPPO Reno8 Pro+的整体影像体验相当不错，尤其是在人像摄影方面，带给笔者的惊喜显然是更多的。如果你对于人像摄影有着更高的追求，那么这款双芯人像旗舰属实是个不错的选择。