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为何屡屡强调“有趣的灵魂从不缺席”？Flyme 7全新系统有何玄机

天极网手机频道 2018. 04. 21 作者：卒迹 责编：刘资城
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　　【天极网手机频道】明天19点30分，魅族即将在乌镇迎来15系列手机的正式发布，这款被外界和煤油粉丝期待已久的全新旗舰是否能“如愿以偿”呢，届时自会揭晓，所以拭目以待吧。而经过这段时间的陆续曝光，加上内讧等新闻的持续升温，使得魅族一时间会推上风口浪尖・・・当然，对于众多机友来说，最关键还是新品本身，因此这次的魅族15系列手机能否一鸣惊人，就看具体的工艺打磨了。

为何屡屡强调“有趣的灵魂从不缺席”？Flyme 7全新系统有何玄机

　　据目前获得的消息来看，除了发布手机以外，现场还会亮相Flyme 7全新系统以及一款名为Halo的声学产品。前者，很明显是基于Flyme 6进行再次蜕变升级的全新系统;不过，从Flyme近期动态来看，其十分强调“有趣的灵魂从不缺席”抑或“有趣的灵魂终将相遇”，意欲何为(只是单纯的噱头吸引？还是想证明Flyme 7即将推出更丰富强悍的实用性功能？)。

为何屡屡强调“有趣的灵魂从不缺席”？Flyme 7全新系统有何玄机

　　另外，在Flyme 7系列海报中，有着一大波打CALL的KOL团，如百度、饿了么、腾讯新闻、唯品会、墨迹天气百度地图等等，着实声势浩大。从这不难看出，于此联合营销手段下，似乎的确内含重磅型功能，相信到时候将会“燃爆”全场、振奋人心。要知道，一款手机好不好用，除了硬件性能和软件优化以外，系统也是至关重要的，甚至能起到决定性作用。而作为圈里排得上美誉的Flyme系统，自打第一代上线之后就备受煤油粉丝喜爱――从 Flyme 1的纯净，Flyme 2的求稳，Flyme 3的资源整合，到Flyme 4的焕然一新，到Flyme 5的成熟蜕变，再到Flyme 6 的智能安全。(可以说每一次系统更新犹如一次蜕变)

为何屡屡强调“有趣的灵魂从不缺席”？Flyme 7全新系统有何玄机

　　因此，在这Flyme 7全新系统到来之际，怎叫人不兴奋呢？期待邂逅!

　　「Flyme 7 内测招募」让体验更美好 http://bbs.flyme.cn/thread-2290502-1-1.html

作者：卒迹责任编辑：刘资城）
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