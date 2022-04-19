vivo X Fold指定手机亮相博鳌亚洲论坛，组委会体验后给予高度评价

作者：墨将

【天极网手机频道】博鳌亚洲论坛2022年年会，将4月20日至22日在博鳌举行，今年的主题为“疫情与世界：共促全球发展，构建共同未来”，以线上线下相结合的方式举办，目前各项工作已准备就绪。博鳌亚洲论坛秘书长李保东今天参观各合作伙伴展台，确保准备工作万无一失。

博鳌亚洲论坛秘书长李保东在vivo展台参观

vivo作为科技创新企业的代表，屡屡带来行业领先的技术成就。上个月博鳌亚洲论坛与vivo举行线上签约仪式，双方达成战略合作伙伴关系。vivo发布的首款折叠屏形态手机X Fold和大屏商务手机X Note成为了论坛官方指定手机。它们将为与会嘉宾带来全新移动设备体验，提供高端的商务新体验。

组委会在现场体验过后产品后对这两款手机给出高度评价，认为它们代表着“中国智造”的极高水平。对于商务人士来说，在移动办公场景下，更大尺寸的屏幕将会带来更好的体验。折叠屏手机既可以满足便携的需求，同时也能提供出色的阅读体验。

据参展人员介绍，vivo X Fold不止是一台简单的折叠屏手机，而是在屏幕、芯片、续航、影像系统等方面搭载了最新技术的全能旗舰。尤其是屏幕方面，它使用了内外双主屏方案，均采用高品质三星E5屏，并且刷新率达到了120Hz。另外，它还搭载了LTPO自适应刷新技术，更智能地控制功耗。在安全方面vivo再次突破了技术壁垒，使用3D超声双屏幕指纹解锁方案，给用户带来更快捷更安心的感受。另一款指定手机 X Note 则搭载了超大的7 英寸屏幕，拥有21:10黄金宽比例，让经常批阅文档的用户倍感舒适。

秘书长李保东还对外介绍说，为筹备好年会，论坛征求了有关各方的意见与建议，“团结”“信任”“合作”“发展”成为有关各方的共同期盼。为期3天的论坛将举行30多场分论坛和活动，议题讨论集中在六个方面，呼应了有关各方的关切和诉求。

vivo博鳌亚洲论坛签约仪式

博鳌亚洲论坛是一个总部设在中国的国际组织，由29个成员国共同发起，每年定期在海南博鳌举行年会。论坛的发展得到各成员国政府、广大会员合作伙伴，以及各界有识之士的大力支持和积极参与，目前已成为亚洲以及其他大洲有关国家政府、工商界和学术界领袖就亚洲以及全球重要事务进行对话的高层次平台。