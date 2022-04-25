OPPO K10正式全网预售：全球首发天玑8000-MAX+金刚石VC液冷散热

作者：弈秋

【天极网手机频道】4月24日，OPPO超次元游戏旗舰机举办了新机发布会，正式开启全新一代OPPO K10系列产品OPPO K10全网预售活动。OPPO K10一贯采用了HyperBoost全链路游戏稳帧等多项旗舰技术，致力于为用户带来超值的高性能产品体验，特别是游戏体验这块会更加出众。

性能上OPPO K10搭载了全球首发天玑8000-MAX 5G移动平台，同时搭载超次元游戏旗舰芯，旗舰级X轴线性马达等。天玑8000-MAX目前针对【屏幕响应】、【应用启动】与【屏幕滑动】三大核心日常使用场景进行了调试，特别针对【游戏帧率】这块进行了特调，保证高性能的前提下降低手机功耗，测试结果为整体功率降低了9%。根据OPPO官方测试数据，天玑8000-MAX在整体性表现上完胜骁龙870，安兔兔真实跑分也是高达77万分以上。在性能和软件进行打磨优化，大幅度地提升了用户使用手机的流畅体验。

OPPO K10续航方面为5000mAh+67W组合，低电量状态下开启闪充极速模式最快45min就可充满100%，29min可以充至80%的电量。充满电后大概能续航1.3天，即使在5小时内使用手机的重负载场景下，也仅是消耗了电量3350mAh。

散热方面OPPO K10采用金刚石VC液冷散热系统，系统面积相较于上一代机型提升了18%，运用全新高密度石墨片，可以带来更强的散热性能。假设持续使用手机的情况下如玩大型手游和平精英、王者荣耀、元气骑士等场景下，持久畅玩手感温度依旧凉爽。

这次OPPO与雷蛇联手进行了雷蛇机械键盘联合调试。提供了专属的机械键盘皮肤和音效，目前复刻了“黑寡妇”和“水银”两款，喜欢游戏和电竞的朋友可以感受这种专属的游戏体验。而且OPPO K10手机选用黄金曲线平滑过渡，横着握拿手机打游戏时的握感类似于游戏手柄，顺滑不硌手。几乎是完美贴合我们的手掌，所以也不会有边框“割手”的感觉，从而为我们带来电竞手感的体验。

影像方面OPPO K10前置摄像头1600万，后置摄像头6400万+800万+200万。并且在逆光、暗光处拍摄人像，特别是前置人像HDR在高逆光场景下能压制高光不过曝，还原我们脸部的真实肤色。OPPO自主研发的极夜模式清晰算法，在亮度非常低的环境下OPPO K10手机也能拍出我们清晰动人的照片。

针对屏幕方面，OPPO K10正面配备一块6.59英寸LCD屏幕，分辨率为2400×1080P。画面流畅，色彩丰富，玩游戏还是看视频所呈现的视觉效果有所提升。支持120Hz LCD变速高刷屏，就可以针对我们不同使用的环境下适配不一样的帧率，保证我们玩手机的同时智能降低后台功耗。

售价方面，在发布会前期预约期间预付6.9元的用户可以享受千元权益包，并加赠价值129元O-Fresh耳机。4月24日发布会后全网正式开始预售活动，OPPO K10已经在OPPO官网、OPPO京东自营官方旗舰店、OPPO官方直营旗舰店等线上线下渠道开售。8GB+128GB版本售价1999元，8GB+256GB版本售价2199元，12GB+256GB版本售价2499元，配色可选冰魄蓝和暗夜黑两种。官方发布的超级礼盒OPPO K10手机 x 神秘雾山礼盒将于4月28日在OPPO京东超级品牌日独家开售。有兴趣的用户可以提前到京东搜索"OPPO K10"了解官方的活动详情。