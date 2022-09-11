iPhone 14 mini取消：背后的原因令人暖心

作者：夏初

【天极网手机频道】苹果已经正式发布了iPhone 14系列，不同于12以及13两代产品，本代iPhone 14系列虽然仍然保持了四款序列，但是mini版本遭砍，目前的四款iPhone分别为iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro以及iPhone 14 Pro Max。

没有了5.4英寸的mini版本，iPhone 14系列新增了一个6.7英寸的Plus版本，这个尺寸的大小与iPhone 14 Pro Max相同，除了电池容量以及机身尺寸，配置与标准版iPhone 14保持一致。

iPhone 14 & iPhone 14 Plus

时间回到2年前，在用户呼吁苹果继续推出小屏旗舰设备之后，苹果于2020年推出了iPhone 12 mini。当时的智能手机市场，安卓阵营正在“bigger than bigger”，苹果最小的旗舰尺寸也是iPhone 11的5.8英寸。当苹果真的为用户们带来了一款小屏旗舰时，人们认为它将广受欢迎持续数年――眼见他起高楼，眼见他宴宾客，眼见他楼塌了。随着iPhone 14系列的发布，mini机型正式推出历史舞台。甚至于早在iPhone 14系列发布前的多路爆料中，mini机型被砍几乎成为了共识。

iPhone 14系列由此成为近三代来第一个不包括6英寸以下显示屏尺寸的iPhone系列，尽管外观没有什么变化，但是一个事实是，5.4英寸的小屏机型确实离我们远去了。那么为什么苹果要放弃iPhone 用户“喜爱”的小屏旗舰呢？

首先要明确一点――用户喜欢小屏旗舰到底是不是伪命题。

至少从数据来看，用户们对小屏旗舰的喜爱十分“体嫌口正直”。消费者情报研究合作伙伴(CIRP)收集的数据显示，苹果在iPhone 12 mini的销量似乎不如预期时便出现了担忧，在 2020年10月和2020年11月，iPhone 12 mini在美国的销量仅占iPhone 12销量的6%。Counterpoint Research报告称，在2021年1月上半月，‌iPhone 12 mini‌仅占美国所有‌iPhone 12‌ 销量的 5%。

iPhone 12 mini & iPhone 12

摩根士丹利认为，苹果选择将‌iPhone 12 mini的产量削减200万台以便为更受欢迎的‌iPhone 12‌ Pro创造更多制造能力。台湾的一份报告反映了这一点，该报告援引供应链消息人士的话称，中国对iPhone 12 Pro机型的强劲需求导致苹果增加了对更昂贵设备的供货。

值得一提的是，摩根大通表示，苹果公司在2021年第二季度彻底停止了iPhone 12 mini的生产。虽然iPhone 12 mini的销售报告对iPhone 13 mini来说并不是好兆头，但苹果公司规划iPhone的生产和供应链运营早在发布之前，这意味着当iPhone 12 mini的销售问题变得清晰时，iPhone 13 mini已经顺利进入生产阶段。

2022年4月，CIRP发布了更多数据，表明iPhone 13 mini 仅占iPhone 13 销量的3%，这甚至仅为是iPhone 12 mini销量的一半。这些持续低迷的销售可能是mini版本iPhone消亡的主要原因。

对于用户来说，mini版本的iPhone除了在尺寸上让心欢心，在实际使用体验中并不能令人满意。首先要说的就是老生常谈的电池容量以及续航问题。由于机身尺寸的限制，iPhone的mini版本的电池容量仅为2227mAh，iPhone 13 mini要好一些2406mAh，但说实话，并没有好到哪去。尤其是在支持5G之后，设备的耗电进一步增加，如此小的电池容量根本没有办法让用户长时间离开电源使用。

另外还有一个方面在于卡槽。同样也是出于对机内空间的考量，iPhone的两代mini机型均只支持单卡，这令一些用惯了双卡的用户们难以接受，而除了mini版本，其他的iPhone均为正常的双卡设计，如果要选择iPhone，为什么要选mini版本呢？

iPhone 14系列

还是那句话，现阶段，机身尺寸与电池容量、双卡无法兼得。用户对小屏旗舰的喜欢单纯处于尺寸本身，但手机毕竟是要拿来用的，没有好的使用体验支撑，小屏旗舰只能是无本之木。

对于iPhone 14系列，苹果选择用全新的Plus机型替换mini设备。在某些方面，‌iPhone 14‌ Plus其实是用户选择的结果，苹果希望寻找另一个突破口。不过接下来的命题就变成了――消费者会因为大屏长续航而选择iPhone 14 Plus吗？毕竟作为标准款之一，iPhone 14 Plus 6999的起售价可不便宜，而在苹果进一步拉大标准版与Pro版本的差距之后，预计即便是Plus版本的销量依然也不会太乐观。