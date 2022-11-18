OPPO Reno9系列将携手女足队员，共赴金色梦想！

【天极网手机频道】上半年发布的OPPO Reno8系列，凭借着轻薄时尚的外观、均衡稳定的性能、双芯人像系统等特性，获得了用户的一致好评。时隔半年左右，想必不少人也在期待着OPPO Reno系列的全新之作。而在日前，OPPO官方微博更新了一则动态，正式官宣定档OPPO Reno9系列的发布时间，同时发布了与女足队员携手合作的相关信息。

据了解，OPPO Reno9系列将于11月24日正式发布。从OPPO官方目前发布的外观图来看，OPPO Reno9系列提供了明日金、碧海青、皓月黑、微醺四款潮流配色可选，其机身薄至7.19mm，重量174g，配合更加贴合手掌的56°握手曲线设计，带来了视觉与触觉的双重轻薄体验。

更为重要的是，本次的OPPO Reno9系列将会与女足队员王珊珊、赵丽娜合作。在很多人看来，女足队员是赛场上英姿飒爽的铿锵玫瑰，她们具备着永不言弃的精神。而这与源于日出的第一缕阳光「明日金」的设计理念相契合，双方携手合作，能够共同传递出迎光而上的金色力量，想必也会受到大众的喜爱。

此外，在影像方面，OPPO Reno9系列依旧内置自研的马里亚纳MariSilicon X芯片，配合全新的镜头、人像算法矩阵等软硬件技术，预计会带来更加精彩纷呈的影像体验，“双芯人像旗舰”的称号也将会再度深入用户的心中。更多相关信息，可以关注11月24日14:30的OPPO新品发布会。