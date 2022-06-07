WWDC 22发布两大硬件 新MacBook Air搭载M2芯片

作者：云隐

【天极网手机频道】6月7日凌晨，此前蓄势已久的WWDC 2022正式召开，一如往年一般，苹果在本次大会上公布了多项全新技术，其中就包括两款搭载M2芯片的硬件：新款MacBook Air以及MacBook Pro。关于这两大新硬件以及其搭载的M2芯片，想必也是大众普遍关心的，现在跟随笔者一起来围观一下。

关于M2芯片，主要采用加强的第二代5nm工艺，内部集成高达200亿只晶体管，超出M1芯片25%之多。同时，M2芯片依旧以八核CPU设计为主，包含四个高性能核心以及四个高能效核心。而在GPU方面则采用10核设计，比M1芯片还多2核。

从这数据也不难看出，M2芯片的整体性能是有了一定的提升的。根据官方的说法，相较于M1芯片，M2芯片的CPU提升了18%，GPU提升了25%。值得一提的是，本次M2芯片支持最高达24GB的高速统一内存，而不再受限于以往的16GB，足以面对更为庞大复杂的任务。

综合各方面数据来看，M2芯片主要侧重在中央处理器、图形处理器以及神经网络引擎的运行速度等方面的提升。同时配合更高内存带宽以及全新的 ProRes 编解码加速功能，无论是处理图片、视频等大型文件，还是降低功耗比，均有了一定的提升。

作为搭载M2芯片的新款MacBook Air，除了巅峰的性能之外，本次在外观设计上也有了全新的设计。新款MacBook Air提供银色、深空灰色、星光色、午夜色四款配色，新增的星光色与午夜色完全是苹果产品一脉相承的颜色，与iPad、iPhone等产品相似。整体外观更为接近MacBook Pro，而不是以往的楔形机身，11.3mm的厚度与1.2kg的重量，再度刷新大众对于Air系列的认知。

接口方面，新款MacBook Air配备2个雷雳端口、1个3.5mm音频插孔以及1个MagSafe充电接口。其中，MagSafe的加入，对于充电的稳定性与安全性均有了保障，能够保护好MacBook Air受到充电线意外拉扯时的摔落。屏幕方面，新款MacBook Air配备13.6 英寸Liquid视网膜显示屏，支持10 亿色彩与500尼特亮度显示。令人吐槽甚多的刘海也出现在了该屏幕上，内置支持1080p FaceTime 的高清摄像头，在视频通话方面倒是有了升级。

充电与续航方面，新款MacBook Air最高可提供长达18小时的视频播放，提供35W双USB-C端口的电源适配器、67W的电源适配器可选，30分钟就可充入多达50%的电量。此外，新款MacBook Air还拥有四扬声器音响系统、空间音频、触控ID等功能，在日常的打字输入或影音娱乐中，也会获得出色的体验。不过，新款MacBook Air依旧采用无风扇设计，这对于性能的释放可能并不是很友好。

而本次大会苹果还发布了一款MacBook Pro，除了搭载全新的M2芯片之外，其他方面与2020款的MacBook Pro基本没什么变化，依旧保留着Touch Bar以及旧款充电接口。价格方面，搭载M2芯片的MacBook Air 8GB + 256GB起售价为9499元，搭载M2芯片的13英寸MacBook Pro 8GB + 256GB起售价为9999元。从基本的起售价来看，本次的MacBook Air价格还是上涨了，相比起上一代上涨了1500元。

总的来看，本次的两大硬件与M2芯片，确实在性能、功耗、外观设计等方面有了一定的提升，虽说彰显了苹果不俗的研发实力，但其实并没有给予笔者太多的惊喜。性能的提升并不是很明显，同时价格有所上调，反而凸显出上一代MacBook Air(M1芯片)的高性价比。

笔者建议，如果只是轻办公需求，处理简单的图片或视频，搭载M1芯片的MacBook Air完全足够使用;而如果对于性能有着更高的需求，需要处理更多更复杂的大型媒体文件，那么选择M2芯片的MacBook Air或MacBook Pro会更好一点;当然，专业级别的需求还是选择更高级别的M1 Max、M1 Pro以及M1 Ultra。