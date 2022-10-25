外媒：2024年底iPhone将被强制使用USB-C接口

【天极网手机频道】根据Macrumors消息称，不久前欧洲会议通过一项新规，新规内容是要求从2024年底开始，所有手机、平板电脑等便携智能设备新机都是用USB Type-C的充电接口，消费者在购买电子设备时还可以自行选择是否另外购买充电器。也就是说该新规将迫使像苹果这样的科技公司在各种设备上转向是用USB-C接口。

之前针对欧盟接口统一这件事，苹果曾回应称只规定一种连接器的严格监管会扼杀创新，而不是鼓励创新，这反过来会损害欧洲和世界各地的消费者。

iPhone‌ 5系列以来，苹果一直在‌iPhone‌上使用Lightning端口，即便iPhone的充电表现上依旧稀碎，但是Lightning闪电接口是公认好评的。不过要知道自从iPhone 11系列开始苹果的包装盒内就没有了充电器的一席之地，美名其曰环保，如果大家需要充电器就需要去官网购买，149元的价格说高不高，但说低也不低，而且苹果的数据线是出了名的容易坏，一旦使用不善就会损坏，那么用户就只能选择在官网购买原装数据线或是使用第三方的Lightning数据线。而第三方厂商要是想制造Lightning数据线，并取得官方的认证，就需要经过MFI授权，并且植入苹果的专用芯片，芯片价格为2美元一颗，除此之外还要向苹果交付专利费用。苹果就根据这项服务，每年就能额外收入十几亿美元，相比环保，这些利润可是实打实的利益所在。如果将换成了USB Type-C接口，那苹果的损失可真的不止一点点了。

另外，根据产业链透露的消息显示，苹果早已在准备无端口版本iPhone，充电完全靠无线，而不是改用Type-C。

大家觉得呢？是习惯了Lightning接口还是觉得用同一的USB Type-C接口更好呢？