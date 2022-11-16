率先落地移动端硬件级光追？iQOO 11系列首批搭载第二代骁龙8

11月16日，高通召开技术峰会，正式发布全新第二代骁龙8旗舰移动处理器，iQOO 也在第一时间官宣了iQOO 11系列将首批搭载并做优质调校。同时，高通峰会上iQOO也宣布将率先实现移动端硬件级光线追踪技术的落地，为玩家带来更真实的沉浸式感官体验。

据高通公布信息，第二代骁龙8旗舰移动处理器由目前最先进的台积电4nm N4工艺打造，采用1+2+2+3四簇架构，具有1个Cortex-X3超大核、2 个 Cortex-A720大核、2个Cortex-A710中核、3个Cortex- A510小核，在各种场景中的调度更加灵活，具备出色的能效比表现。

定位“未来电竞旗舰”，iQOO一直在探索极致的游戏体验。游戏视觉在游戏体验中起着至关重要的作用。画面更真实，体验更沉浸，是用户的核心需求之一。与传统光栅化渲染方式不同，硬件级光线追踪通过实时渲染模拟真实世界的光影效果，但因计算量大，功耗成本等原因并没有在移动端落地。

此次，高通第二代骁龙8处理器首次在移动端支持基于硬件加速的光线追踪特性，为开发者提供了出色的平台。配合iQOO自研FALCON图形引擎和AI算法，能够真实还原阴影、光线、材质等游戏画面中的关键细节。通过与网易游戏旗下《天谕》手游和高通的合作，iQOO将率先实现移动端硬件级光线追踪技术的落地，以高度还原的游戏细节为玩家提供更身临其境的体验感。

全新的第二代骁龙8在性能和功耗优化上都有大幅度的提升，而iQOO已确定首发搭载，再配合实力调校，相信iQOO 11系列将再次展现出强大的性能实力以及出色的游戏表现。iQOO与高通合作的移动端硬件光追方案是否会应用在即将推出的iQOO 11系列上，大家也可以期待一下!