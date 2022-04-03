3月Android手机性能榜出炉，天玑9000与骁龙8 Gen1同台竞技

作者：毛毛

【天极网手机频道】近日，关于年轻人为什么不愿意换手机的话题引起大家的热烈讨论。论起这个原因，一方面是因为如今的智能手机价格越来越高，但是性能配置都差不多;另一方面就是因为手机行业现在似乎是到了一个“瓶颈期”，没有创新的智能手机激发不了消费者的购机欲望，除了这两个主要原因之外，换机搬迁数据麻烦等也是让大家望而却步的原因。不过庆幸的是，安兔兔公布了3月Android手机性能榜单，我们可以看到，除了一直“霸榜”的骁龙8 Gen1之外，随着Redmi K50 Pro和OPPO Find X5 Pro天玑版的发布与开售，天玑9000终于“入围”，让大家有了更多的选择。

在2022年3月份安兔兔Android旗舰手机性能排行榜中，红魔7 Pro屏下游戏手机凭借1037315的跑分成绩喜提第一。红魔7 Pro屏下游戏手机内置涡轮风扇堪称地表最强散热战力，常规被动式散热机型只能望其项背。根据安兔兔测试，这是目前唯一能够满帧跑《原神》的安卓手机，性能释放极为彪悍。

紧跟其后的是iQOO 9和iQOO 9 Pro，分别以1012934分、1011489分位列第二和第三。值得注意的是，前三款手机均搭载骁龙8 Gen1旗舰芯片。

天玑9000自发布以来就凭借出色的能效表现广受行业和用户的关注，天玑9000采用台积电 4nm 工艺 + Armv9 架构组合，拥有 1 个 3.05GHz 的 Arm Cortex-X2 超大核、3 个 2.85GHz 的 Arm Cortex-A710 大核与 4 个 Arm Cortex-A510 小核。GPU 方面，天玑 9000 则搭载了全新的 Mali-G710 10 核 GPU，其在图形处理方面相比当前安卓旗舰性能提升 35%，能效提升更是高达 60%，因此作为首批搭载天玑9000的OPPO Find X5 Pro天玑版和Redmi K50 Pro，也一直是用户讨论的焦点。榜单中Redmi K50 Pro和OPPO Find X5 Pro天玑版搭载了天玑9000处理器，分别以994730分、988937分拿到了排行榜第四、第六位的好成绩。

再来看看3月份安兔兔Android中端手机性能排行榜单。除了荣耀60 Pro、小米11青春版、以及OPPO Reno6 5G之外，其余机型均搭载骁龙778G芯片。荣耀60 Pro搭载骁龙778G Plus，小米11青春版搭载骁龙780G，OPPO Reno6 5G搭载天玑900。

“性能小钢炮”iQOO Z5仍排在榜单第一，这是其连续第三个月霸榜安兔兔中端手机性能榜单第一位了。iQOO Z5拥有骁龙778G、满血版LPDDR5和满血版UFS 3.1组成的“满血铁三角”，提供更加稳定的日常表现以及更加强悍的游戏峰值性能，同时，大面积的VC液冷散热系统，更是为持久的游戏作战提供了保障。紧接着的荣耀60 Pro也是连续三个月位居第二;不过OPPO Reno7 5G则是被小米11青春版追上，以542652分位列第四，小米11青春版则以547183分排在第三。Realme Q3s、荣耀60、小米Civi、荣耀50 Pro、荣耀50以及OPPO Reno6 5G分别排在榜单的5-10名次，整体来看中端机这边变化并不是很大。

以上就是3月Android手机性能榜，不难看出，从榜单中可以看出，天玑9000拥有正面与骁龙8gen1比肩的实力，这不仅意味着高通在旗舰市场首次迎来了能够正面与之抗衡的对手，对于整个安卓旗舰市场而言更有着至关重要的意义。