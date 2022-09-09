iOS 16与ColorOS 13谁更出众？后者“万物互联”生态更上一层

作者：弈秋

【天极网手机频道】苹果已习惯于在秋季发布新的高端iPhone阵容，这次主要介绍了iPhone14系列新品、Apple Watch系列以及AirPods Pro(第二代)，是一次全新的苹果终端矩阵产品发布会。本次发布会上除了以上官宣新品，iOS16操作系统正式版随后推送。使用新操作系统，锁屏界面迎来了全新设计，新系统还拥有对全新字体、背景、时钟和日期颜色、小部件、部分应用的直接控制，以及新的通信和多种智慧功能。

比如提供能够与家庭成员无缝共享回忆的iCloud共享图库体验，但仅最多支持6名用户共同协作、存储和查看。正式版和之前尝鲜的测试版体验差不多，但相对上代表现是有一定提升的，不过有些重点功能更新幅度不是很大。

相比iOS 16，在OPPO开发者大会(ODC22)上登场亮相的ColorOS 13，笔者认为带来的惊喜相对不少。它以「水生万物」为理念，致力于给我们带来活力、流畅、智慧、可靠的美好数字生活，这次的ColorOS 13带来了四大升级体验。

水生设计方面，基于水的理念融入自然的视觉语言。如对可设置时间的「绽放壁纸」、温暖治愈的“家园”息屏以及多态质感的图形等系统视觉语言的全新升级，相对地提升了屏幕观感使用体验。除此之外，Omoji也进行了更多创意升级，新增了大量与社会身份和兴趣爱好等相关的创意素材。

而且体验还有一点，笔者很喜欢这个可翻页的大文件夹设计，配合上相对更大的屏幕，应用查找效率提升还是比较明显的。

全面流畅体验方面，OPPO推出了自研的系统级计算中枢---「ColorOS 超算平台」。通过算力模型对硬件计算资源进行精准调度，结合了四大引擎进行综合调优。在我们重点关心的内存管理上做了优化，杀后台的情况明显的得到了改善，后台留存能力和系统动画流畅性表现尚可。

保证人机交互上的实时流畅操作手感，带来了全新的量子动画引擎4.0。通过优化61个动效以及新增可识别复杂手势的行为判断，更精准的理解我们的操作意图，保证优先反馈。另外还升级了LinkBoost 4.0，通过AI网络预测可以提前判断进入地铁弱信号等地段，确保一个良好的网速体验。

智慧生活方面，打造了一个万物互融的智能世界，带来一站式的多场景智慧服务体验。如「智慧息屏」下处于外卖、叫车或者听歌等生活使用场景时，手机会主动感知相关应用状态，不用我们反复亮屏查看。

而「智能会议助手」一站式帮助提升会议效率，借助「跨屏互联」能够将会议无缝流转至平板或电脑上，进行多设备间协同办公。关于出行，在潘塔纳尔跨端系统的赋能下，OPPO深度布局车机领域，助力「智慧出行」。即OPPO Carlink方案在具体应用场景上，丰富的车机互融功能解决了此前车机应用生态不够丰富、服务不连续、用户体验不完整等问题。

安全隐私方面，建立了一套可知可防可控的安全隐私守护体系。并且ColorOS 13相应提高了三方应用全生命周期管控流程能力，我们从而能够到体验到⌈聊天自动打码⌋、⌈智能护盾⌋、⌈智能权限推荐⌋、⌈恶意行为拦截⌋等隐私功能。同时全新的家庭空间、儿童空间等场景健康守护，也进一步丰富了手机的安全隐私内容。

突破异构设备限制，作为ColorOS 13的一部分，OPPO首个自研的智慧跨端系统潘塔纳尔拓展了ColorOS 13作为操作系统的智慧跨端能力，带来了设备无界、服务直达的全新体验。面向万物互融的智慧未来，ColorOS 13在于把OPPO旗下所有设备都统一，以便满足于用户在不同场景下高效生活的需求。

写在最后，这两个系统各有自己的优势，但看起来ColorOS 13操作系统的体验更上一层。ColorOS有史以来最大规模的一次升级，而且ColorOS13升级了很多使用场景，大文件夹、智慧多端、设备协同等功能体验几乎都有，可以说基本做到了对UI动画、隐私保护、实用功能到流畅性的全面升级。是否万物互融时代是大趋势？未来我们会生活在一个智能设备无处不在的世界，智能设备之间不应该只是简单连接，而是互相融合共同服务我们用户。这次，ColorOS 13或许给我们带来了它的答案。