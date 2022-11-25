vivo X90评测：以巅峰配置，创造全新极致体验！

【天极网手机频道】在天玑9200发布之后，手机行业便开始了新的一轮角逐，vivo则在第一时间官宣表示全球首发搭载天玑9200的手机产品，一时引发广泛热议。而当vivo再次官宣定档vivo X90发布会时，全新的外观设计、再次升级的配置等多重惊喜，将笔者对这款旗舰机的期待再次拉满。如今，笔者也终于有机会来揭开它的真实面目，至于具体表现如何，我们一起来看看。

外观：不止华丽，更具内涵

vivo X90华夏红配色通体为红色的荔枝皮革，这种红色并不是过分张扬的亮红色，而是偏向于含蓄内敛的暗红色。远远看去，艳丽而不刺眼，饱和而不沉闷，情感上含蓄平静，却又暗藏激情，有着笃定、热烈的色彩延伸感受。

vivo X90的荔枝皮革表面分布粒面软格，常用于BBA等高端汽车品牌座椅及内饰，不仅具备精致动人的天然纹理，还拥有温润如玉的肌肤触感。更为重要的是，这种材质的素皮，具有环保、抗脏污、耐老化等特点。

vivo X90的镜头模组采用全新的「大眼眸」一体化镜头设计，源于晨曦初照时的旭日、天际线与大地，寓意着融合和平衡。同时，内嵌的四颗镜头通过「黑化」设计与对称排列，再次强化⼀体化镜头感，以更简洁的方式体现专业影像实力。

vivo X90采用源自斐波那契数列的黄金比例分区设计，通过金属隔断条将上方的镜头模组与下方大面积的红色荔枝皮革区分开来，实现均衡、协调的视觉效果。该金属隔断条参考保时捷贯穿式尾灯的灵感，官方将其命名为缎带云阶(New Choker)，并且通过缎带光刻工艺呈现出“Xtreme Imagination”的字样，彰显着X系列不断打破想象力边界的态度。

正面是一块6.78英寸的京东方Q9超视网膜护眼曲屏，其具备120Hz刷新率、452ppi像素密度、1300nit局部峰值亮度、HDR10+等特性，屏幕素质相当不错。尤其在护眼方面，拥有天玑9200智能控蓝光的芯片护眼、2160Hz PWM高频调光的硬件护眼、VICO A级与5项SGS标准认证的软件护眼，三重护眼，堪称行业天花板级别的护眼屏。

整体来看，vivo X90华夏红配色通过含蓄内敛的红色荔枝皮革、「大眼眸」一体化镜头模组、缎带云阶(New Choker)、缎带光刻工艺等设计，让「日出天际」的平衡美学与「黄金分割」的数学之美在小小的手机背板上得以呈现。同时，正面的超视网膜护眼曲屏细腻护眼，尽显人文关怀，vivo X90外观不止华丽，更具内涵。

性能：巅峰配置 稳帧低耗

作为天玑9200的首发之作，除了基本的核心SOC外，还有全新升级的自研芯片V2。一方面，天玑9200 5G移动平台采用最新的台积电第二代4nm制程，具有高能、低耗、冷劲、全速的特性。具体来看，CPU单核性能提升10%以上，GPU功耗优化41%，APU能效提升45%，同时首发UFS4.0 + MCQ技术，AndroBench随机写入速度增加16.7%。而经过vivo、联发科等多方的调校，带来了MCQ多循环队列、王者荣耀超级稳帧模式、芯片护眼、APU联合调优、AI机场模式5项重磅功能。

另一方面，V2芯片传承了上一代“一芯二用”的特性，对芯片架构进行重构，大幅提升影像算力的同时，也能协同天玑9200从底层技术出发，重塑新一代双芯旗舰的标准，为用户带来极致的性能体验。从安兔兔的跑分测试中，vivo X90跑出了121万分的高分，其强悍的综合性能可见一斑，这也充分说明了双方在芯片调校上确实花费了不少功夫。

为了测试vivo X90的实际性能，笔者将其置于以下环境：连接WiFi，自适应刷新率，开启BOOST模式，关闭蓝牙、定位以及后台所有程序，声音与亮度均为50%，进行一局《王者荣耀》游戏对局，游戏内部设置为“极高帧率+超高分辨率+极致画质”。通过20分钟左右的测试，vivo X90跑出了一条十分稳定的帧率曲线，平均帧率为119.53 FPS，说明在性能的释放上并没有太大问题。

而影响性能的另一大因素则是手机自身的散热能力，vivo X90采用了⼀块面积高达4313平方毫米的广域均热板，远超行业的大部分旗舰机，足以带来更好的性能和散热体验。在1小时的游戏测试过程中，vivo X90前后12.2℃的温差，温控能力相当好，游戏全程也没有掉帧、卡顿等不适情况出现，画质清晰流畅，技能操作跟手，4D振感反馈适中。

游戏前温度

游戏后温度

此外，vivo、MediaTek、王者荣耀还联合研发了“自适应画质模式”。用户在游戏内部可以选择开启该模式，系统将在对局中根据战况实时切换到更合适的画质。如此一来，vivo X90就能够有效增加游戏的稳帧时长，遏制温度的升高，而这也是vivo X90专属的功能。

通过以上游戏与散热的实测，我们可以看到，在天玑9200与自研芯片V2的加持下，vivo X90的性能完全是如今手机行业的巅峰水准，并且对于功耗的控制也相当出色，带来了稳帧低耗的游戏体验。笔者以为，仅以性能来看，vivo X90的表现更像一台堆料十足并且经过精心调校的游戏手机，称得上是游戏玩家的必备神器。

影像：蔡司三摄 极致体验

vivo X90配备了“5000万像素VCS IMX866大底主摄+1200万像素超低畸变超广角镜头+50mm定焦人像镜头”后置三摄影像模组。其中，IMX866大底主摄为1/1.49英寸，同时全球首发VCS仿生光谱技术，实现了从“进光量”到“进光质”的质变，无论是信噪比还是色彩都获得不小的提升。

另一方面，vivo X90内置的自研芯片V2，采用全新AI-ISP架构，以AI加速器为 ISP 芯片赋能，配合vivo自研的图像处理单元，能够大幅提升图像原始信息的实时AI降噪与HDR融合效果。理论上来看，这一整套硬件足以让vivo X90呈现出不错的影像水平，我们可以先来看看实拍样张。

从具体的样张来看，vivo X90的整体影像表现符合预期，相较于上一代属实有了相当可观的提升。蔡司镜头的自然色彩，让拍摄的画面色彩更自然，细节也较为清晰，接近人眼所见，并没有因为算法而产生过饱和的现象。而在夜景的拍摄中，vivo X90的表现更为出色。面对逆光、暗光等场景，不仅能够对画面进行极致降噪，还能够优化光比，让画面整体色彩更为和谐，不至于过曝或模糊。

续航：双芯闪充 持续在线

在充电与续航方面，vivo X90配备4810mAh的大电池与120W的双芯闪充。为了测试其具体的表现，笔者参照以上游戏测试的环境，进行1小时游戏、1小时音乐、1小时视频、待机8小时的四项常规测试，获得了以下的续航曲线图与充电速率图。

续航曲线图

充电速率图

经过四项常规续航测试，vivo X90总共耗电量31%，其中1小时游戏耗电量19%，续航水平表现尚可。而在充电方面，由于120W高功率闪充的加持，vivo X90从1%充至100%耗时27分钟，充电速率属实比较快。两者综合来看，充电10分钟，就能够提供2小时的游戏时长，续航可以说是相当不错的。日常生活中，用户仅需通过碎片化的充电，即可让手机长时间保持在线，十分方便。

小结

总体而言，vivo X90融入数学与美学的全新外观、稳帧低耗的顶尖配置、极致自然清晰的影像体验以及出色的充电与续航能力，让得这款产品的优异特性彰显无疑。在笔者看来，vivo与联发科、蔡司等多方的深度合作，汇聚了行业内最为巅峰的配置，方才成就了vivo X90的全新极致体验。