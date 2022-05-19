vivo S15 Pro体验：承载夏日印象的S级神机，全面发展一“部”到位

作者：毛毛

【天极网手机频道】vivo作为手机影像自拍领域这一赛道的代表，打造的S系列一直在探索如何用自拍的方式为年轻人带来更多关于美的可能，历代产品持续突破自拍技术的新边界，从软件+硬件上全面构建自拍技术壁垒，为年轻用户带来更高清、风格多样和操作便捷的自拍体验。可是，如今推出的主流机光是走专精突出的路线似乎已经吸引不到更多的用户，vivo似乎也注意到这个问题，除了高端旗舰之外，品牌其余的系列产品线也开始走“全面发展”路线。

去年的“收官之作”vivo S12系列在延续家族时尚轻薄设计基因与前置影像实力的同时，性能与综合体验也得到了全面提升，但这不代表vivo在影像上的投入减少。作为vivo S系列最新一代产品，vivo号称S15系列这次突破众多“第一次”，在影像、性能、设计都将全面升级。本次天极网就通过vivo S15 Pro，来看一场vivo S系列史上最大的一次“蜕变”。



vivo S15 Pro实拍图

・影像

提到vivo S系列，第一反应就是影像，更准确的来说是自拍。vivo S15 Pro前置是一颗3200万像素的AF自动对焦镜头，保证了成片的解析力;单像素尺寸增大至0.8微米，暗光画质下也有很好的成像效果。



vivo S15 Pro实拍图

单纯的磨皮美颜效果已经不再受年轻人的青睐，如何让人像更自然，皮肤更通透，这就非常考验厂商对人像效果的审美和算法的调校了。vivo S15 Pro基于对抗生成网络进行AI学习，在保留肌肤细腻质感的同时加强原本的脸部肤色和五官立体感，还原脸部生动细节，就像在专业摄影师团队拍完图后给你精修的感觉，皮肤细腻却不假。



自拍样张

后置上，vivo S15 Pro采用的是5000万像素索尼定制IMX766V主摄+1200万像素超广角微距镜头+200万像素黑白镜头影像系统。



主摄样张



广角样张



主摄样张



微距样张



夜景样张



逆光样张

实际表现也证明了前面所说的，在图片样张里，无论是白天还是晚上的样张，vivo S15 Pro的超清主摄都能够把照片的细节还原的相当到位，色彩与柔和过渡也自然明亮，白平衡与色彩饱和是vivo一如既往的风格。广角镜头畸变矫正自然，四周过渡平滑。逆光场景的表现上，样张中的场景其实光线已经相当暗淡了，这种情况加上逆着光线进行拍摄，就相当考验相机的宽容度，vivo S15 Pro内置了自动HDR算法，可以对画面进行多帧合成，提高整张照片的动态范围。因此我们可以看到，在接近太阳的天空部分，云彩的纹理依旧清晰可见;而逆光的高楼以及最接近手机的建筑体部分，阴影的细节部分也并没有因为逆光而一片死黑，因此vivo S15 Pro的相机HDR算法还是不错的。





主摄拍摄样张



人像模式



夜景模式(左)与普通模式(右)对比样张



夜景模式(左)与普通模式(右)对比样张



暗光环境拍摄对比



暗光拍摄实际场景

1/1.56英寸旗舰大底让vivo S15 Pro夜景表现“底气十足”，光线充足时可原生直出5000万像素超清画质，细节一览无余，后置人像上也非常的讨喜，不管是室内还是室外场景，强劲的硬件配置以及算法调校都是vivo S15 Pro最强大的“后盾”，让人像的肤色、亮度、清晰度都能得到有效提升，在暗光拍摄下也为明亮度和清晰度等方面的发展提供了更多的可能性。

在光线昏暗时4合一超大像素尺寸2微米，增强单像素进光量，使得vivo S15 Pro在夜间噪点控制处理非常到位，不仅仅把黑的地方也拍得非常的明亮，而且画面没有丢失太多的细节，噪点控制也相当出色，解决了这个夜间拍照的大难题后，手机成像效果更加真实。更重要的是，vivo S15 Pro还能够把黑夜的氛围给完美地勾勒出来，对于喜欢随手就拍的用户来讲真的非常优秀了。

整体体验来说，vivo S15 Pro的影像给我的好感度是百分百的，即便对影像一窍不通，随手一拍的用户来说，都能有非常出色的拍照体验。

・外观

vivo对其产品设计的审美毋庸置疑的，尤其是对年轻用户的审美上，这个气质完全拿捏住了。超薄、超轻、超质感，是S系列一贯坚持的品质审美。vivo S15 Pro采用6.56英寸的三星 E5 120Hz 超感曲面屏，让消费者的感官体验获得了大幅提升。



vivo S15 Pro实拍图

vivo S15 Pro承袭了vivo S系列一贯以来的轻薄时尚定位，采用前后双曲面机身，屏幕60o 克制的微曲面设计不仅与中框曲线顺滑衔接打造出了轻薄简约的侧面观感，更带来舒适称手的弧面弯曲度。在保证性能的前提下，vivo S15 Pro带来了8.55mm纤薄机身新纪录，同时保持188g的机身重量。细节上，vivo S15 Pro在按键连接处增加硅胶结构，大大提升按键稳定性。



vivo S15 Pro实拍图

背面设计上，双反摄像头的造型融入上一代极简留白风格，陶瓷质感既能给人影像的专业感，又有极简美学的节奏感。



vivo S15 Pro实拍图

配色上提供耀黑和盛夏两款，黑色属于经典永不过时款;盛夏配色则是属于“夏日特调，氛围限定”款，全新升级的萤石AG工艺和水波纹设计，使玻璃表面的晶体更加细腻，折射出夏日的海浪和明媚的晴空，让vivo S15 Pro成为承载夏日印象又一个“S级”设计。

・性能与续航

手机游戏作为高频使用场景，是每个年轻人的快乐源泉，成为他们表达自我的社交生活方式之一，虽然以往S系列并不过分强调游戏性能，但这一次在硬件方面却一点也不含糊。作为游戏体验的基础保障，vivo S15 Pro 内置的“驯帧高手”天玑8100以及独显游戏芯Pro组成了极为强悍的混合动力架构，安兔兔跑分上也获得了818548的成绩，高帧运行游戏且更加稳定省电。



安兔兔跑分

和众多游戏旗舰一样，vivo S15 Pro也采用一块6.56英寸的E5 120Hz超感曲面屏，支持300Hz触控采样率，游戏场景下瞬时采样率更高至1000Hz，这块屏幕也通过SGS护眼认证及HDR10+认证，整体的色准、使用起来的流畅度以及跟手性都比较不错。

通常来说，高帧游戏并不一定意味体验更好。毕竟一款手机性能不够强、又或者散热系统不给力都会造成卡顿等情况，游戏体验整体拉胯。但是有了独显芯片Pro的加入，就能为vivo S15 Pro带来更稳定高帧游戏体验，独显芯片Pro能分担主芯片的渲染工作，智能动态插帧提高流畅性。

实际测试中，天玑8100发挥稳定，在《王者荣耀》游戏中帧率稳定输出，在最高画质下平均帧率在119.4 FPS，肉眼可见的卡顿也几乎没有，游戏过程中没有出现过网络延迟。

得益于电竞级仿生散热系统，超大VC均热板、超大石墨烯散热片，在芯片、主板、扬声器和前置摄像头等热源区域层层“设防”，温控更上一层楼，即便是最高画质下结束一局《王者荣耀》，机身温度最高也没有超过35℃，清凉开黑无负担。



游戏前



游戏后

在电池技术仍未获得突破的当下，也许大电池+快充的组合是目前的最优解，而vivo S15 Pro难能可贵的是，在8.55mm的轻薄机身下依然可以塞入一块4500mAh的大电池，配备80W 双芯闪充， vivo S15 Pro即使在重度使用的情况下续航实力还是非常出色的。



充电测试(注释：测试结果仅供参考)

在实际的回血充电测试中，vivo S15 Pro在37分钟内可完成充电，搭配vivo的超级省电功能以及天玑8100功耗低的特性，解决高刷背景下功耗过大的问题，续航能力提升克服用户低电量焦虑症。

・系统

如果说操作系统是手机的灵魂，那么完善生态则是操作系统发展的关键。vivo S15 Pro搭载的是基于Android 12.0开发的 OriginOS Ocean，OriginOS设计灵动、简约，相比此前的FuntouchOS系统，不论是UI设计美感、应用交互，还是信息展示都可谓焕然一新，从发布之初到现在，很多贴心功能的加入也获得了不错的用户口碑。

如果不习惯OriginOS操作系统的，用户也可以通过“平行世界”在OriginOS和Android之间一键切换，一款手机体验到两种不同系统UI，并且共享同一套数据，不会占用多余空间。加之不断开放OriginOS Ocean原子组件能力，打造多元化的应用生态系统，让OriginOS成为了引领未来系统功能走向的先行者，为用户带来更便捷的极致智能体验。

・总结

在今夏的诸多新品中，自拍旗舰vivo S15系列受到了大量年轻消费者的喜爱，一方面是其外观设计带来了很强的视觉冲击和新鲜感，另一方面由于搭载了联发科天玑8100移动芯片，在强大AI技术的加持下带来了旗舰级的自拍体验。同时，凭借天玑8100强大的硬件性能和独显芯片Pro的双芯加持，让自拍旗舰vivo S15系列的游戏体验也很能打。

对于手机厂商而言，“好产品”就是将自身消费者洞察力结合自身技术优势，切实转化为产品创新的能力，并基于自身技术优势持续打造对于用户而言具有“惊喜感”的产品。而vivo S15 Pro无疑就是一个“懂年轻用户需求”的产品系列，就如vivo所表达的那样，在完成“蜕变”之后，既是偶像派，也是实力派。