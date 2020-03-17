摩托罗拉Edge详细配置信息曝光 达到主流水平

作者：景博健

【天极网手机频道】在今年二月初的时候，有消息显示摩托罗拉正在准备两款5G智能手机，包括一款中端产品和一款旗舰产品，它们都会采用曲面屏设计，所以会以Edge来命名，并且会在MWC2020上发布。不过由于各种原因，这两款产品直到现在还没正式发布，但最近关于它们的曝光消息十分的多。

日前，知名爆料人士Slashleaks在网站上放出了名为摩托罗拉Edge的中端产品的上手图片和多张屏幕截图，其外观和诸多参数也均被曝光。从产品的上手图片看，它采用了大曲率的曲面屏，打孔比较小，与此前曝光的渲染图一致。

它会搭载一块6.64英寸的显示屏，分辨率为2340*1080，屏幕最高支持90Hz刷新率，同时也支持HDR 10的标准，显示效果应该会很不错。

拍照方面，摩托罗拉Edge将采用后置三摄组合，其中主摄为6400万像素，支持像素四合一，输出1600万像素的照片，并且支持4K视频录制。而且比较有意思的是，从相机界面的截图看，它还有4800万像素模式，会通过像素四合一输出1200万像素照片。另外两颗镜头应该是1600万像素的超广角摄像头以及800万像素的长焦摄像头。前置镜头为2500万像素，它也支持像素四合一，可以输出600万像素的照片，在暗光环境下能够获得更好的自拍效果。

核心配置上，它会搭载高通骁龙765处理器，支持SA/NSA双模5G网络，电池容量为4500mAh。

总的来说，摩托罗拉Edge在外观以及一些配置参数上与目前国内多款搭载骁龙765系列处理器的产品相比并不落后，达到了主流配置水平，如果定价合适的话，也有望获得不错的市场反馈。不过，考虑到这是摩托罗拉全新的旗舰系列产品，其定价应该不会低。另外，根据此前的消息，该系列还会有一款名为Edge +的旗舰级产品，它会配备1亿像素主摄，搭载骁龙865旗舰处理器，内存最大为12GB，电池容量则会达到5000mAh。比较可惜的是，目前还没有关于该系列产品何时发布的消息，不过既然曝光信息已经这么详细了，它的发布时间应该也不会很远了。