华为Mate10定妆照出炉 网友注意力都在这

【天极网手机频道】备受关注的华为新旗舰Mate10将于10月16日在德国慕尼黑发布，随着发布日期的临近，华为Mate10的定妆照近日被爆出来。

定妆照爆出后，从网友的评论来看，对于华为Mate 10给出的全面屏设计，网友还是比较认可的，延续传统的全面屏设计既方便使用，同时视觉效果也足够惊艳，根据外媒报道，采用全面普设计的Mate 10 Pro售价将达到5499元，如果是真的，这也将创下了中国手机品牌的记录，在价格上直接与三星S8和iPhone 8竞争，究竟这个价值不值网友们反映强烈，不少网友认为Mate 10的产品力可以和三星苹果相媲美，卖这么贵没毛病，但也绝大多网友表示，这么贵的价格支持国产支持不起，价格成了网友们关注的重点。

在产品本身，目前的曝光照片也引起了网友的热烈讨论，其中也包含不少的槽点，首先是华为Logo，不少网友都觉得正反面都有华为的logo有点难看，毕竟目前在手机正面还保留自家logo的产品已经微乎其微了，更何况在全面屏上，本来已经很窄的下巴又被logo占据，这有点讲不过去。

此外，关于后背的设计，网友门也反映不一，双摄加指纹的竖形排布不少网友表示难以接受，有点反人类，还有不少网友要求正面指纹，难以习惯背面指纹，不过从目前情况来看，全面屏设计正面指纹并没有可能，背面指纹还需要用户习惯。

不得不说，华为Mate 10期待度还是很高的，到底产品怎么样，不妨拭目以待，天极网也会及时为大家带来关于华为Mate 10最新的消息。

（ 作者：鱼搁浅了 责任编辑：夏明杰）

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