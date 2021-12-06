UZI和微笑现场对决，OPPO Reno7 Pro英雄联盟手游限定版明日发布

作者：墨将

【天极网手机频道】12月6日，@OPPO官方微博正式宣布将于12月7日20:00举办主题为“恶作剧之夜”的 OPPO Reno7 Pro英雄联盟手游限定版发布会。OPPO Reno7 Pro英雄联盟手游限定版已通过英雄联盟手游赛事用机的测试认证，成为2021英雄联盟手游职业资格赛全国大赛赛道推荐用机。

一直以来，OPPO定制机从来不是为了蹭热点而单独贩卖的产品，而是在定制得过程中，给产品赋予的是良好的设计，优秀的用户体验和深入的情感内涵。在国内的一众尝试过做定制机的厂商里，“OPPO手办工厂”可以说是表现最好。从R11王者荣耀限量版、巴萨限量版、明星定制机系列，到OPPO Ace2高达限定版、OPPO Reno5 Pro艺术家限定版、OPPO Reno6 Pro+名侦探柯南限定版、OPPO Find X3 Pro摄影师版，无一不是原型机本身就很不错，定制内容有深度。

而此次定制机将以英雄联盟手游的一位英雄为灵感展开由内到外的定制，深度还原IP细节，发布会现场还将邀请英雄联盟明星选手UZI和微笑展开一场巅峰对决，由知名六边形解说管泽元倾情解说。目前距离OPPO Reno7 Pro英雄联盟手游限定版发布会仅有1天时间，届时天极网将实时跟踪并及时报道，敬请关注。